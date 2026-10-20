Tập đoàn BHP rót hàng tỷ USD thúc đẩy sản xuất đồng

Tập đoàn khai khoáng BHP vừa cam kết tăng gấp đôi sản lượng đồng tại Australia vào năm 2040, đồng thời khởi động chiến dịch đầu tư kéo dài một thập kỷ nhằm đảo ngược đà suy giảm sản lượng, với khoản rót vốn 1,1 tỷ AUD (khoảng 770 triệu USD) bước đầu cho một mỏ tại Chile.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tập đoàn khai khoáng toàn cầu trước đó đã cảnh báo các nhà đầu tư về việc sản lượng đồng có thể giảm tới 15% trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 6/2027. Mới đây, hãng tiếp tục tiết lộ mảng kinh doanh đồng có sự khởi đầu khá chậm chạp. Trong quý kết thúc vào tháng 9/2026, BHP chỉ sản xuất được 400.000 tấn đồng, giảm 19% so với quý trước đó.

Tuy nhiên, tập đoàn vẫn giữ nguyên mục tiêu sản lượng cả năm ở mức 1,65 triệu đến 1,8 triệu tấn, với kỳ vọng sẽ phục hồi khoảng trống này trong 9 tháng tới. Sự sụt giảm được giải thích là do sự cố kỹ thuật tại mỏ đồng ở bang Nam Australia, cùng với thời tiết xấu và quá trình bảo dưỡng tại các mỏ ở Chile. Về dài hạn, đây cũng là hệ quả của xu hướng suy giảm chất lượng quặng trên toàn cầu.

Để ứng phó, Giám đốc điều hành BHP Brandon Craig đã vạch ra các lựa chọn tăng trưởng nội bộ trị giá 44,7 tỷ USD, dự kiến sẽ đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng từ nay đến năm 2032. Trong đó, BHP cam kết tài trợ bước đầu 800 triệu USD cho kế hoạch trị giá 5,9 tỷ USD nhằm xây dựng một nhà máy tuyển quặng mới tại Escondida (Chile) - mỏ đồng tốt nhất của hãng.

Bên cạnh đó, tầm nhìn tại bang Nam Australia cũng được vạch ra rõ ràng hơn. BHP đặt mục tiêu nâng sản lượng đồng của bang này lên 500.000 tấn vào năm 2035 (tăng 56% so với năm ngoái) và 650.000 tấn vào năm 2040. Để hiện thực hóa mục tiêu, hãng sẽ nâng cấp nhà máy luyện và tinh chế Olympic Dam với chi phí gần 4 tỷ USD, mở rộng các mỏ Olympic Dam và Carrapateena (6,9 tỷ USD), cùng dự án phát triển mỏ mới Ankata (5,8 tỷ USD). Ngoài ra, BHP dự kiến sẽ chốt quyết định đầu tư vào một mỏ đồng mới tại khu vực Vicuna (Argentina) trước Giáng sinh với tổng chi phí cùng đối tác Lundin ước tính hơn 8 tỷ USD.

Động thái dốc hầu bao của BHP diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh điện khí hóa, khiến nhu cầu đồng được dự báo sẽ tăng vọt. Giám đốc tài chính BHP Vandita Pant cảnh báo tình trạng thiếu hụt đồng kéo dài sẽ diễn ra từ năm 2028 trở đi. Giá đồng chuẩn trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) đã chạm mức gần kỷ lục 14.407 USD/tấn vào ngày 16/10.