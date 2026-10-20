Theo hồ sơ Elon Musk nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hồi tháng 8, ông hiện sở hữu khoảng 4,8 tỷ cổ phiếu SpaceX. Nếu tính cả các khoản thưởng cổ phiếu chưa được trao quyền sở hữu và quyền chọn mua cổ phiếu, số lượng này lên tới 6,4 tỷ cổ phiếu, tương đương 48,4% tỷ lệ sở hữu hưởng lợi tại công ty.

Dữ liệu điều tra dân số chính thức cho thấy Mỹ có 72 triệu trẻ em dưới 18 tuổi tính đến ngày 1/7/2025. Căn cứ giá đóng cửa cổ phiếu SpaceX ở mức 146,03 USD vào thứ Sáu, tổng giá trị số cổ phiếu dự kiến trao tặng ước tính khoảng 10,5 tỷ USD.

"Đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều lần như vậy", Elon Musk viết trên mạng xã hội X hôm 19/10, nhưng không đưa ra thêm thông tin về cách thức triển khai kế hoạch. CNBC cho biết đã liên hệ với SpaceX và văn phòng quản lý tài sản gia đình của Elon Musk để tìm hiểu thêm.

Elon Musk tuyên bố tặng cổ phần SpaceX cho trẻ em Mỹ. Ảnh: Getty Images

Brad Gerstner, nhà sáng lập quỹ đầu tư Altimeter Capital, đồng thời là người sáng lập Invest America và chương trình Trump Accounts, hoan nghênh ý tưởng của Musk. Trong bài đăng trên X, ông đề xuất phân phối cổ phiếu SpaceX thông qua các tài khoản Trump Accounts.

"Thật tuyệt vời, Elon! Đây sẽ là món quà từ thiện lớn nhất trong lịch sử! 70 triệu tài khoản - mỗi công dân dưới 18 tuổi và mọi trẻ em sinh ra từ nay về sau đều có tài khoản đầu tư miễn phí trọn đời, giúp họ trở thành người hưởng lợi từ sự phát triển của nước Mỹ và những công ty lớn nhất của chúng ta!", Brad Gerstner viết.

Trong những tuần gần đây, các khoản đóng góp tài chính của Elon Musk chủ yếu được chú ý vì liên quan đến hoạt động chính trị. CEO Tesla đã quyên góp hơn 276 triệu USD cho các tổ chức thuộc đảng Cộng hòa kể từ tháng 7, trở thành nhà tài trợ lớn nhất được ghi nhận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Riêng trong tháng 9, tỷ phú này đã đóng góp 158 triệu USD cho Senate Leadership Fund, siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) hàng đầu của đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử Thượng viện. Khoản tiền được chuyển thông qua một ủy ban hành động chính trị liên kết tại Texas, thành lập nhằm ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Ken Paxton. Hai khoản đóng góp trị giá 75 triệu USD và 83 triệu USD của Musk nằm trong số những khoản tài trợ chính trị lớn nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, lịch sử thực hiện các cam kết từ thiện của Elon Musk không phải lúc nào cũng nhất quán.

Trong giai đoạn 2016-2020, Elon Musk đóng góp khoảng 38 triệu USD cho OpenAI, tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận do ông đồng sáng lập. Con số này thấp hơn đáng kể so với cam kết đóng góp lên tới 1 tỷ USD mà ông từng đưa ra. Elon Musk sau đó ngừng tài trợ cho tổ chức giữa lúc xảy ra tranh chấp với các nhà đồng sáng lập về quyền kiểm soát công ty.

Năm 2021, Elon Musk tuyên bố sẽ quyên góp 6 tỷ USD cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) nếu tổ chức này đưa ra kế hoạch sử dụng số tiền để giải quyết nạn đói trên thế giới. Dù WFP đã công bố kế hoạch, khoản quyên góp không được thực hiện.

Quỹ từ thiện của Elon Musk cũng nhiều lần không đáp ứng mức đóng góp tối thiểu theo quy định pháp luật. Theo thông tin The New York Times từng đăng tải, các khoản tài trợ của quỹ chủ yếu được chuyển đến những tổ chức có hoạt động mang lại lợi ích trực tiếp cho Elon Musk và các công ty của ông.

Tuyên bố mới của Elon Musk được đưa ra ngay sau khi Anthropic công bố kế hoạch dành 5% cổ phần cho một quỹ lợi ích công cộng. Tỷ lệ này có thể tăng khi giá trị công ty đi lên.

Trước bài đăng của Anthropic trên X hôm Chủ nhật, Elon Musk bình luận: "Tôi khuyến nghị trao cổ phiếu trực tiếp cho công chúng", đồng thời cho biết ông sẽ thực hiện theo phương án này.

Theo kế hoạch của Anthropic, nếu được cổ đông thông qua, quỹ sẽ nhận 5% cổ phần công ty ngay lập tức. Hội đồng quản trị có quyền quyết định bổ sung 2% cổ phần sau mỗi lần giá trị công ty tăng 50% so với một mức cơ sở chưa được công bố.

Anthropic cho biết quỹ có thể được sử dụng để xem xét các khoản tài trợ lớn cho những tổ chức phi lợi nhuận truyền thống hoặc phân phối trực tiếp cho các nhóm dân cư cụ thể. Ngoài ra, quỹ có thể triển khai những phương thức mới nhằm nghiên cứu và giải quyết tác động của AI đối với thị trường lao động, đặc biệt là tình trạng gián đoạn việc làm và người lao động bị thay thế bởi công nghệ.