Kỳ vọng bứt phá thương mại biên giới từ hạ tầng cửa khẩu Tây Ninh

Tỉnh dự kiến đầu tư hơn 49,6 tỷ đồng nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và hơn 962 tỷ đồng phát triển hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài giai đoạn 2027–2030.

Các dự án góp phần nâng cao năng lực thông quan, cải thiện kết nối giao thương, hướng đến đưa thương mại biên giới trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết với Campuchia và ASEAN.

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cần được nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Phương tiện vận tải hàng hóa nối dài trên tuyến đường dẫn vào Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Xe vận chuyển hàng hóa ùn tắc vào giờ cao điểm tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Phương tiện chở khách nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Lực lượng chức năng khảo sát, đánh giá cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cán bộ Hải quan Khu vực XVII, kiểm tra, giám sát người và hàng hóa nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát phương tiện nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khảo sát hiện trạng và tình hình hoạt động tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao đổi về công tác quản lý, kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cặp Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp – Prey Vor (Campuchia). Ảnh: Minh Phú - TTXVN