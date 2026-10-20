Lãnh đạo BVBank và người liên quan chi hàng trăm tỷ đồng thực hiện quyền mua cổ phiếu BVB

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã: BVB) ngày 19/10 công bố loạt báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của lãnh đạo ngân hàng và những người có liên quan. Các giao dịch được thực hiện trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền mua 2:1.

Theo các báo cáo, nhiều lãnh đạo BVBank đã thực hiện toàn bộ hoặc phần lớn quyền mua đang nắm giữ.

Trong đó, ông Lê Anh Tài, Chủ tịch HĐQT BVBank, đã thực hiện toàn bộ 8.892.859 quyền mua, tương đương số cổ phiếu mua thêm là 8.892.859 đơn vị. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành đạt khoảng 88,93 tỷ đồng.

Trước giao dịch, ông Tài sở hữu 17.785.719 cổ phiếu BVB, tương ứng 2,7755% vốn điều lệ ngân hàng. Sau khi hoàn tất quyền mua, lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ tăng lên 26.678.578 đơn vị.

Trong HĐQT, bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đã thực hiện 6.191.822 quyền mua trên tổng số 6.341.822 quyền mua nắm giữ, tương đương mua thêm hơn 6,19 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành đạt khoảng 61,92 tỷ đồng.

Trước giao dịch, bà Hà sở hữu 12.683.645 cổ phiếu BVB, tương ứng 1,9793% vốn điều lệ. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu dự kiến tăng lên 18.875.467 đơn vị.

Một thành viên HĐQT khác là ông Nguyễn Nhất Nam đã thực hiện toàn bộ 3.095.504 quyền mua, tương đương mua thêm hơn 3,09 triệu cổ phiếu, với giá trị tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành khoảng 30,96 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Nam dự kiến nắm giữ 9.286.512 cổ phiếu BVB.

Tại ban điều hành, nhiều lãnh đạo BVBank cũng thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành này.

Cụ thể, ông Lê Văn Bé Mười, Phó Tổng Giám đốc BVBank, đã thực hiện toàn bộ 3.663.914 quyền mua, tương đương mua thêm số cổ phiếu tương ứng. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành khoảng 36,64 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Mười dự kiến nắm giữ 10.991.743 cổ phiếu BVB.

Ông Phan Việt Hải, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng, thực hiện 4.641.930 quyền mua, tương đương mua thêm hơn 4,64 triệu cổ phiếu. Lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau giao dịch đạt 13.925.791 đơn vị.

Trong khi đó, bà Văn Thành Khánh Linh, Phó Tổng Giám đốc BVBank, thực hiện 4.057.490 quyền mua trên tổng số 4.057.517 quyền mua nắm giữ. Sau giao dịch, bà Linh dự kiến sở hữu 12.172.526 cổ phiếu BVB.

Ông Lý Công Nha, Trưởng Ban Kiểm soát BVBank, cũng thực hiện toàn bộ 3.852.707 quyền mua, qua đó dự kiến nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên 11.558.121 đơn vị. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành khoảng 38,53 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vũ Minh Tú, Chuyên gia cao cấp kiêm Thư ký BVBank, đã thực hiện 1.506.756 quyền mua trên tổng số 1.506.806 quyền mua nắm giữ. Sau giao dịch, bà Tú dự kiến sở hữu 4.520.368 cổ phiếu BVB.

Ông Phan Thanh Hải, Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị BVBank, thực hiện 300.000 quyền mua trên tổng số 373.900 quyền mua nắm giữ. Lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau giao dịch là 1.047.800 đơn vị.

Người liên quan đến lãnh đạo cũng thực hiện quyền mua

Ngoài các lãnh đạo ngân hàng, một số người có liên quan cũng tham gia đợt phát hành thêm cổ phiếu BVB.

Bà Trần Thị Đăng Ngọc, người có liên quan đến ông Nguyễn Nhất Nam, Thành viên HĐQT BVBank, đã mua 3.256.456 quyền mua cổ phiếu, tương đương số cổ phiếu dự kiến được mua theo quyền là 3.256.456 đơn vị. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành đạt hơn 32,56 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà Ngọc dự kiến nắm giữ 9.769.369 cổ phiếu BVB.

Trong khi đó, bà Nguyễn Trần Thanh Trúc, chị ruột ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Tổng Giám đốc BVBank, đăng ký mua 2.371.874 quyền mua cổ phiếu, tương đương số cổ phiếu dự kiến được mua theo quyền. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành gần 23,72 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà Trúc dự kiến sở hữu 7.115.622 cổ phiếu BVB.

Các giao dịch nêu trên được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 5/10 đến ngày 19/10/2026, theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu BVB đang giao dịch quanh mức 10.300 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt khoảng 9.900 tỷ đồng.