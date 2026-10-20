Ông Kim Jong Un cùng con gái tham quan triển lãm may mặc và giày dép

Theo thông tin được KCNA công bố sáng 20/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến tham quan Triển lãm May mặc và Giày dép Toàn quốc năm 2026 vào ngày 19/10.

Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Ju Ae, cũng xuất hiện tại sự kiện. Những hình ảnh do phía Triều Tiên công bố cho thấy ông Kim Jong Un và con gái cùng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm may mặc, giày dép.

Ông Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae tham quan Triển lãm May mặc và Giày dép Toàn quốc năm 2026. Ảnh: KCNA

Trong chuyến tham quan, ông Kim Jong Un xem các sản phẩm trưng bày và bày tỏ sự hài lòng về những chuyển biến của ngành công nghiệp nhẹ trong nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng triển lãm may mặc và giày dép tổ chức thường niên vào tháng 10 đã trở thành hoạt động quen thuộc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Ông đánh giá sự kiện năm nay có nhiều đổi mới về quy mô, nội dung và hình thức tổ chức so với năm trước.

Theo ông Kim Jong Un, những cải thiện về kiểu dáng, màu sắc, chất lượng, thương hiệu và cách bài trí sản phẩm tại triển lãm phản ánh tiến bộ của ngành công nghiệp nhẹ Triều Tiên trong phát triển mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa.

Ông Kim Jong Un xem xét xác sản phẩm tại triển lãm. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết ông Kim Jong Un đặc biệt chú ý đến sản phẩm của các nhà máy may mặc và cơ sở công nghiệp nhẹ mới được xây dựng tại địa phương. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng hàng chục loại quần áo, giày dép do các nhà máy cấp thành phố, huyện sản xuất hiện có thể cạnh tranh với sản phẩm của các nhà máy cấp trung ương.

Theo ông, đây là kết quả của chính sách do Đảng Lao động Triều Tiên triển khai nhằm thu hẹp khoảng cách giữa trung ương và địa phương, giữa thành thị và nông thôn, đồng thời thúc đẩy phát triển cân bằng trên cả nước.

Bên cạnh việc đánh giá những sản phẩm trưng bày, ông Kim Jong Un cũng đề ra một số yêu cầu đối với ngành công nghiệp nhẹ Triều Tiên trong thời gian tới. Ông khẳng định cần ưu tiên công tác thiết kế, phát triển mẫu mã sản phẩm, đồng thời tổ chức thêm các triển lãm dưới nhiều hình thức để tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng. Những kết quả thu được từ các hoạt động này cần được ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng hàng hóa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu phát triển trang phục dân tộc mang bản sắc riêng, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm công nghiệp nhẹ sử dụng hình ảnh và biểu tượng quốc kỳ Triều Tiên.

Ngoài ra, ông đề nghị hằng năm xuất bản các album ảnh và tạp chí giới thiệu mẫu quần áo, giày dép mới; thúc đẩy phong trào thi đua giữa các cơ sở sản xuất và duy trì chất lượng đồng phục, cặp sách, giày dép dành cho học sinh.

Ông Kim Jong Un cho rằng ngành công nghiệp nhẹ cần tiếp tục phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, góp phần cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tại Triều Tiên.

Quang cảnh Triển lãm May mặc và Giày dép Triều Tiên năm 2026. Ảnh: KCNA

Triển lãm may mặc và giày dép Triều Tiên năm nay mang chủ đề “Nhiệt huyết phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm”, với sự tham gia của hơn 270 đơn vị sản xuất hàng may mặc, giày dép và túi xách trên khắp cả nước. Các đơn vị tham gia giới thiệu hơn 70.700 sản phẩm may mặc thuộc trên 30 chủng loại, cùng hơn 170.000 đôi giày thuộc trên 60 chủng loại.

Tùng Dương