Giá vàng trong nước sáng nay giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh 1,1 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (20/10), giá vàng trong nước giảm mạnh từ 800.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 6 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, vàng SJC giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 138,5-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 138,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.137 USD/ounce, giảm 47 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng 11 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng/USD, tăng 6 đồng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.670-26.080 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.700-26.080 đồng/USD (mua vào-bán ra cùng không đổi so với phiên trước; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.635-26.080 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.690-26.080 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng so với phiên trước./.