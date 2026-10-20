Căng thẳng Trung Đông gia tăng, giá dầu diễn biến trái chiều

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Phiên giao dịch ngày thứ Hai (19/10) trên thị trường New York, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều. Cổ phiếu công nghệ hỗ trợ quan trọng cho thị trường khi mà nhà đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh của Tesla và Meta dự kiến được công bố trong tuần này.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 0,07% xuống 51.966,03 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,41% lên 7.690,73 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 1,11% lên 26.430,89 điểm.

Cổ phiếu các doanh nghiệp ngành công nghệ lên điểm mạnh, trong đó nổi bật nhất là cổ phiếu các doanh nghiệp sản xuất chip như NVIDIA, AMD và Intel.

Trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán đã trải qua rất nhiều biến động, trong đó nổi bật nhất là đợt bán mạnh trên thị trường trong phiên cuối tuần. Chỉ số S&P 500, Nasdaq và Russell 2000 rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ trong tuần. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm giảm

Một số chuyên gia thị trường tại các tổ chức đầu tư lớn hiện đang khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nắm giữ.

Meta Platforms, Tesla và SpaceX trở thành tâm điểm của tuần công bố kết quả kinh doanh bận rộn, trong đó SpaceX dự kiến báo cáo vào tối thứ Ba, còn Meta và Tesla công bố vào tối thứ Tư. Cả ba doanh nghiệp vốn hóa lớn đều chịu áp lực trong tuần trước, rơi xuống dưới các ngưỡng kỹ thuật quan trọng.

Triển vọng chi tiêu vốn sẽ là yếu tố then chốt đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang gặp khó. Nhà đầu tư hiện lo ngại cả nhu cầu AI lẫn khả năng huy động vốn cho các dự án AI, trong bối cảnh làn sóng đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ USD có nguy cơ đổ vỡ.

Nếu Meta phát tín hiệu tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu cho AI đến năm 2027, điều này có thể giúp xoa dịu đáng kể những lo ngại của thị trường. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy doanh nghiệp giảm tốc đầu tư vốn cũng có thể kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh.

Tesla và SpaceX cũng dự kiến chi những khoản vốn khổng lồ, khiến kế hoạch đầu tư của hai doanh nghiệp này trở thành yếu tố đáng chú ý đối với dòng tiền trên thị trường AI.

CUNG DẦU TRUNG ĐÔNG SỤT GIẢM

Phiên giao dịch đầu tuần trên các thị trường toàn cầu, giá dầu diễn biến trái chiều. Thị trường năng lượng chịu tác động bởi thông tin lực lượng Houthi được bảo trợ bởi Iran đã nối lại các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng, quân đội và sân bay của Saudi Arabia.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương giảm 31 cent tương đương 0,3% xuống 109,55USD/thùng, ngưỡng cao nhất tính từ ngày 15/9/2026. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 2,25USD/thùng tương đương 2,2% lên 103,66USD/thùng, cao nhất tính từ ngày 15/9/2026.

Hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu vào hợp đồng dầu tháng 12 có thanh khoản cao hơn, với hơn 195.000 lô được giao dịch, so với khoảng 26.000 lô của hợp đồng tháng 11 sắp đáo hạn. Hợp đồng tháng 12 chốt phiên ở mức 98,54 USD/thùng, giảm 0,5%.

Ngày 19/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu năng lượng, sân bay và quân sự của Saudi Arabia, trong đó có cơ sở của Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha. Chính quyền Saudi Arabia chưa lập tức xác nhận các thông tin này, trong khi Reuters khẳng định chưa thể kiểm chứng độc lập.

Ở một diễn biến khác có liên quan, theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại khu vực phía nam eo biển Hormuz hôm Chủ nhật.

Theo công ty phân tích dữ liệu Kpler, lưu lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực này trong tuần trước giảm xuống mức bình quân 7 ngày khoảng 8,5 triệu thùng/ngày, từ hơn 20 triệu thùng/ngày của tuần trước đó, do các mối đe dọa nhằm vào hoạt động vận tải thương mại gia tăng. Kpler ghi nhận ít nhất 10 vụ việc liên quan đến tàu thương mại đã được xác nhận trong tuần.

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích tại SEB, dự báo đà gia tăng sản lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, khi Iran có khả năng leo thang các cuộc tấn công trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.