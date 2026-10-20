Lãi suất tiết kiệm ngân hàng đồng loạt giảm

Ngày 20/10, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, giảm đồng loạt lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Lãi suất huy động đối với các kỳ hạn của Vietinbank (Nguồn: Vietinbank).

Tại VietinBank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 3,5%/năm xuống 3%/năm. Kỳ hạn 12 tháng đến dưới 24 tháng giảm từ 5,9%/năm xuống 5,4%/năm. Với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, lãi suất giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm.

Các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng của VietinBank giữ nguyên: lãi suất kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 0,2%/năm; từ 1 đến dưới 3 tháng là 2,1%/năm; từ 3 đến dưới 6 tháng là 2,4%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại quầy của Vietcombank (Nguồn: Vietcombank).

Lãi suất tiền gửi online của Vietcombank (Nguồn: Vietcombank).

Về phía Vietcombank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng hiện cùng ở mức 3%/năm, giảm 0,5 điểm % so với mức 3,5%/năm trước đó. Kỳ hạn 12 tháng giảm từ 5,9%/năm xuống 5,4%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 36, 48 và 60 tháng tại Vietcombank hiện ở mức 4,8%/năm, thấp hơn mức 5,3%/năm trong biểu lãi suất trước đó.

Lãi suất tiền gửi ACB (Nguồn: ACB).

Chiều 19/10, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, HOSE: ACB) cũng điều chỉnh biểu lãi suất huy động, dự kiến áp dụng từ ngày 20/10. Theo đó, lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn giảm khoảng 0,4–0,5 điểm %/năm. Đối với tiền gửi trực tuyến nhận lãi cuối kỳ, mức giảm tối đa khoảng 0,6 điểm %/năm.

Lãi suất tiền gửi online của ACB (Nguồn: ACB).

Danh sách các ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động khác bao gồm TPBank, Sacombank, SeABank, PGBank, VCBNeo, BVBank, LPBank, Bac A Bank, OCB, Nam A Bank, BaoVietBank, NCB, VietBank và KienlongBank.

Đợt điều chỉnh chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến 0,5 điểm %/năm, một số ngân hàng giảm tới 0,7 điểm %/năm. Ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, phần lớn ngân hàng giữ nguyên lãi suất, ngoại trừ một số đơn vị như LPBank, ACB và SeABank giảm nhẹ.

Động thái này diễn ra sau cuộc họp ngày 19/10 giữa NHNN và các tổ chức tín dụng. Theo yêu cầu của NHNN, các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm %/năm lãi suất tiền gửi niêm yết từ 6 tháng trở lên, đồng thời triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay 1,5-2 điểm %/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Việc giảm lãi suất huy động được kỳ vọng giúp ngân hàng tiết giảm chi phí vốn, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay. Tuy nhiên, người gửi tiền có thể nhận lãi thấp hơn khi gửi mới hoặc tái tục, do đó nên so sánh biểu lãi suất giữa các ngân hàng và kỳ hạn trước khi quyết định.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là lãi suất huy động niêm yết dành cho khách hàng cá nhân theo biểu lãi suất được công bố tại thời điểm khảo sát. Mức lãi suất thực tế có thể thay đổi theo kỳ hạn, hình thức gửi tiền, số tiền gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với người gửi tiền.