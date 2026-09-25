Nâng tầm kinh tế tư nhân

Đến hết tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 3.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 35 nghìn tỷ đồng. Cùng với sự gia tăng số doanh nghiệp mới, hoạt động sản xuất - kinh doanh tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 21,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 109.667 tỷ đồng, tăng 16,8%.

Từ một doanh nghiệp nhỏ, Công ty Cổ phần Tập đoàn sản xuất thép Việt Đức (Khu công nghiệp Bình Xuyên) đã vươn lên thành một trong những nhà sản xuất thép uy tín hàng đầu Việt Nam.

Có thể thấy, sự vận động của khu vực kinh tế tư nhân từ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đang từng bước mở rộng hoạt động. Nhưng phía sau việc số lượng doanh nghiệp tiếp tục được thành lập mới, “bài toán” cần tính đến là làm thế nào để các doanh nghiệp có thể trụ vững, lớn lên và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Phú Thọ đang cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng những chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn địa phương. Tăng cường đối thoại, tiếp nhận phản ánh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Kinh tế tư nhân muốn phát triển trước hết phải có môi trường kinh doanh thuận lợi và ổn định. Quan điểm của tỉnh hiện nay không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp khi gặp khó khăn mà chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh. Doanh nghiệp phải được coi là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển.

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp tư nhân thường gặp nhiều điểm nghẽn về vốn, đất đai, thủ tục, công nghệ và nhân lực. Với những doanh nghiệp đang có nhu cầu mở rộng sản xuất, mỗi ngày chậm triển khai dự án đều có thể đồng nghĩa với một phần cơ hội thị trường bị bỏ lỡ.

Tại Cụm công nghiệp Phú Hộ có dự án với quy mô khoảng 75ha, tổng mức đầu tư hơn 532 tỷ đồng từng gặp vướng mắc về đất đai, thủ tục và giải phóng mặt bằng. Sau khi doanh nghiệp phản ánh tại chương trình “Cà phê doanh nhân”, các cơ quan chức năng và địa phương đã vào cuộc tháo gỡ từng phần việc để đẩy nhanh tiến độ.

Với doanh nghiệp, thời gian cũng là chi phí. Thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mặt bằng được bàn giao sớm hơn, vướng mắc được tháo gỡ đúng lúc đều có thể tạo thêm cơ hội đầu tư và việc làm. Ông Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ điện Loa Thành (Khu công nghiệp Bình Xuyên) chia sẻ: “Doanh nghiệp tư nhân rất cần sự đồng hành của chính quyền, nhất là trong những vấn đề doanh nghiệp không thể tự giải quyết như đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Khi những vướng mắc được tháo gỡ nhanh, doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch sản xuất, đầu tư máy móc, tuyển lao động và mở rộng thị trường. Điều chúng tôi mong muốn nhất là thủ tục minh bạch, rõ ràng, thời gian giải quyết được rút ngắn để doanh nghiệp có thể tính toán đường dài".

Thực tế đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và dễ dự đoán. Cải cách thủ tục hành chính không chỉ nhằm giảm giấy tờ mà còn phải giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí.

Vốn luôn là một trong những yếu tố quyết định khả năng mở rộng sản xuất. Đến cuối tháng 8, dư nợ cho vay trên địa bàn ước đạt 401 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm 2025; tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,76%. Tuy nhiên, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề không chỉ là có vốn hay không mà còn là khả năng tiếp cận nguồn vốn phù hợp với quy mô, phương án sản xuất và dòng tiền. Cùng với vốn, công nghệ đang trở thành điều kiện để doanh nghiệp tư nhân nâng cao sức cạnh tranh. Tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, hiện đại hóa công nghệ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ và ứng dụng khoa học, công nghệ. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 66 doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. “Muốn cạnh tranh lâu dài, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào lao động và mở rộng quy mô mà phải đầu tư máy móc, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm và ứng dụng công nghệ để giảm chi phí, tăng năng suất. Tuy nhiên, với doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, vì vậy rất cần những chính sách hỗ trợ cụ thể, dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu thực tế" - ông Nguyễn Thăng Long cho biết thêm.

Số lượng doanh nghiệp mới tăng là tín hiệu đáng mừng, nhưng để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực tăng trưởng cần có nhiều doanh nghiệp đủ sức lớn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng: “Muốn kinh tế tư nhân thực sự mạnh thì phải tạo được những doanh nghiệp có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng và nhân lực; chính quyền cần tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn lớn và khu vực FDI. Khi doanh nghiệp nội địa lớn lên, giá trị tạo ra và sức lan tỏa đối với nền kinh tế cũng sẽ lớn hơn".