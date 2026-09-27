Cà Mau mở rộng không gian liên kết du lịch ĐBSCL

Không để mỗi địa phương là một “ốc đảo” du lịch

Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025 được ký kết năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau), từng bước hình thành không gian hợp tác rộng lớn, kết nối trung tâm du lịch và thị trường khách lớn phía Nam với vùng đất giàu tài nguyên sinh thái, văn hoá sông nước.

Sau đại dịch Covid-19, liên kết trở thành một trong những động lực giúp các địa phương kết nối lại thị trường, doanh nghiệp, nguồn khách và sản phẩm.

Hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 và ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL.

Giai đoạn 2020-2024, thống kê từ 100 doanh nghiệp du lịch - lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tham gia các hoạt động liên kết cho thấy, các doanh nghiệp này đã đưa khoảng 7,5 triệu lượt khách về ĐBSCL. Cùng với đó, 10 hội nghị, chương trình quảng bá, roadshow giới thiệu sản phẩm kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL được tổ chức.

Không chỉ hình thành thêm tour, tuyến, hệ sinh thái tham gia liên kết cũng ngày càng mở rộng, từ doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú đến cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và chuyên gia du lịch. Những giá trị đặc trưng về văn hoá, sinh thái, sông nước miệt vườn và ẩm thực Nam Bộ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường.

Theo đó, Cà Mau từng bước mở rộng không gian kết nối của điểm đến địa đầu cực Nam. Thông qua các chương trình xúc tiến, kích cầu, khảo sát điểm đến, trải nghiệm sản phẩm và kết nối doanh nghiệp, hình ảnh Cà Mau được giới thiệu rộng hơn tới các thị trường khách. Giai đoạn 2020-2025, lượng khách và doanh thu du lịch của tỉnh tăng trưởng tích cực.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (giữa) cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Cà Mau tham quan, trải nghiệm không gian, sản phẩm OCOP phục vụ du lịch tại Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ĐBSCL giai đoạn 2026-2030.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy những điểm nghẽn: sản phẩm giữa một số địa phương còn trùng lặp; kết nối tour, tuyến, điểm đến và doanh nghiệp chưa chặt chẽ; hạ tầng, chất lượng dịch vụ ở một số nơi chưa theo kịp nhu cầu thị trường; cơ chế phối hợp, điều phối liên kết cần thực chất hơn.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 và ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL, diễn ra ngày 29/8 vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho rằng: “Chặng đường mới đòi hỏi tư duy liên kết cũng phải đổi mới theo hướng thực chất và chiều sâu hơn. Thay vì chủ yếu phối hợp tổ chức các hoạt động, các địa phương cần tiến tới cùng xây dựng sản phẩm, cùng khai thác thị trường và tạo ra giá trị chung. Đặc biệt, mối liên kết cần mở rộng từ cơ quan quản lý sang cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể trong toàn bộ chuỗi giá trị du lịch, qua đó tạo sức mạnh cộng hưởng cho sự phát triển của cả vùng”.

Du khách trải nghiệm làm bánh dân gian tại Khu du lịch sinh thái Cà Mau Eco.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, liên kết là một trong những giải pháp quan trọng để Cà Mau phát triển du lịch bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Cà Mau có rừng, biển, đảo, hệ sinh thái đặc trưng, chiều sâu văn hoá, lịch sử và ẩm thực phong phú. Để những lợi thế này trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, tỉnh xác định cần đặt trong mối quan hệ bổ trợ với thế mạnh của các địa phương khác.

“Thay vì mỗi tỉnh cùng khai thác những sản phẩm gần giống nhau, khi liên kết sẽ hướng tới phân vai rõ hơn: Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò trung tâm kết nối, phân phối khách và thị trường; các địa phương ĐBSCL tạo nên những trải nghiệm khác biệt từ sinh thái, sông nước, biển đảo, nông nghiệp, văn hoá, lịch sử, ẩm thực. Khi mỗi điểm đến tạo ra một lý do riêng để du khách dừng chân, cả hành trình sẽ có thêm sức hấp dẫn và khả năng kéo dài thời gian lưu trú”, ông Nguyễn Quốc Thanh nhấn mạnh.

Đưa liên kết đi vào sản phẩm và dòng khách

Giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu đưa liên kết đi sâu vào thị trường, dòng khách và toàn bộ chuỗi giá trị, thay vì chỉ dừng ở các sự kiện quảng bá.

Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra vừa qua đã tạo điểm nhấn mới cho du lịch Cà Mau.

Cà Mau đề xuất tiếp tục củng cố cơ chế liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ĐBSCL; xác định rõ những sản phẩm, điểm đến, tuyến du lịch có tính bổ trợ để xây dựng các chuỗi sản phẩm, hành trình liên vùng đủ sức giữ chân du khách lâu hơn. Tỉnh cũng mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp tại ĐBSCL để cùng thiết kế tour, tuyến, chương trình kích cầu, sản phẩm mới; đồng thời thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào hạ tầng và dịch vụ du lịch.

Cà Mau cũng đề nghị củng cố cơ chế điều phối du lịch vùng, trong đó Ban Chỉ đạo, Ban Điều phối và Ban Kỹ thuật cần hoạt động thực chất, rõ trách nhiệm, đủ khả năng tham mưu chính sách và hỗ trợ triển khai các chương trình liên kết.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao kết quả chương trình liên kết giai đoạn 2020-2025, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả kết nối về giao thông, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, chất lượng dịch vụ và quảng bá.

Theo đó, kết nối thuận lợi bằng đường bộ, đường biển, hàng không và các phương thức vận tải phù hợp sẽ rút ngắn khoảng cách giữa thị trường khách với điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh với thế mạnh về đào tạo, khoa học - công nghệ, thị trường và hệ thống doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ các địa phương nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng nghề và chất lượng sản phẩm.

Đưa du lịch Cà Mau trở thành mắt xích của du lịch ĐBSCL

ĐBSCL đang hướng tới những sản phẩm du lịch có chiều sâu và giá trị cao hơn. Trong quá trình đó, hội nhập đối với Cà Mau không chỉ là tham gia các chương trình chung của vùng, mà quan trọng hơn là đưa sản phẩm của tỉnh trở thành một mắt xích trong hành trình của du khách đến ĐBSCL.

Cà Mau tổ chức đoàn Press trip với hơn 80 nhà báo, KOL trải nghiệm, khám phá và đánh giá các sản phẩm du lịch của tỉnh.

Đó có thể là hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền sông nước, qua những không gian văn hoá đặc trưng, rồi đến hệ sinh thái rừng - biển, trải nghiệm đời sống cư dân bản địa và vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Với tinh thần “Liên kết để phát triển - Đồng hành để cùng vươn xa”, Cà Mau xác định tiếp tục tham gia sâu hơn vào các hoạt động hợp tác giai đoạn 2026-2030; tăng cường phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố ĐBSCL, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành những sản phẩm chung có sức cạnh tranh.

Từ khoảng 7,5 triệu lượt khách được các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đưa về ĐBSCL trong giai đoạn 2020-2024 đến những chuỗi sản phẩm liên vùng đang được định hình cho giai đoạn mới, dư địa hợp tác vẫn còn lớn.

Với Cà Mau, mục tiêu không chỉ là thu hút thêm du khách về vùng đất địa đầu cực Nam mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch ĐBSCL. Khi các điểm đến được kết nối bằng sản phẩm, doanh nghiệp được kết nối bằng lợi ích và các địa phương cùng tạo nên những hành trình hấp dẫn, liên kết sẽ có điều kiện chuyển hoá thành dòng khách, doanh thu và giá trị phát triển bền vững cho toàn vùng./.