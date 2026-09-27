Sản lượng dầu của Venezuela sắp đạt 1,8 triệu thùng/ngày

Sự trở lại của các doanh nghiệp quốc tế đang tạo thêm động lực cho ngành dầu khí Venezuela. Chevron đã bổ sung các dự án Carabobo-1 và Carabobo-2-Sur-A vào danh mục đầu tư, với kế hoạch rót hơn 7 tỷ USD trong 5 năm. Eni tiếp quản quyền điều hành dự án Junin 5 theo hợp đồng tham gia sản xuất mới có thời hạn 25 năm, trong khi Repsol và Shell cũng mở rộng hoạt động tại một số tài sản hiện hữu.

Bên cạnh các doanh nghiệp lâu năm, một số tên tuổi mới như GeoPark, Hunt Oil và Fluxus Oil, Gas & Energy cũng đang tìm kiếm cơ hội tại Venezuela. Theo Rystad, sự tham gia của nhiều nhà điều hành có thể giúp huy động vốn và khôi phục hệ thống giàn khoan, dịch vụ mỏ dầu cùng cơ sở hạ tầng.

Venezuela đang thu hút dòng vốn quốc tế trở lại ngành dầu khí, mở ra triển vọng nâng sản lượng lên 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2030. Ảnh: Oilprice.

Tuy nhiên, năng lực vận hành vẫn là nút thắt lớn. Theo Baker Hughes, tính đến tháng 8, Venezuela chỉ có hai giàn khoan đang hoạt động, trong khi Bộ Hydrocarbon Venezuela đặt mục tiêu đạt khoảng 93 giàn vào năm 2028. Rystad ước tính nước này cần khoảng 50 giàn vào năm 2028 và gần 80 giàn vào năm 2030 để đáp ứng lộ trình sản lượng dự báo.

Trong ngắn hạn, sản lượng tăng thêm chủ yếu sẽ đến từ các mỏ hiện hữu thông qua cải tạo, tái kích hoạt giếng và khoan bổ sung. Chẳng hạn, sản lượng từ các tài sản liên quan đến Petrozamora tại khu vực Hồ Maracaibo được cho là đã tăng từ khoảng 90.000 thùng/ngày cuối năm 2024 lên gần 200.000 thùng/ngày hiện nay.

Từ những năm 2030, tăng trưởng sẽ dần chuyển sang các dự án mới như Ayacucho 8 của Chevron, Junin 5 của Eni và các lô Orinoco của NABEP. Trong kịch bản tích cực, Rystad dự báo sản lượng dầu thô Venezuela có thể đạt khoảng 2,58 triệu thùng/ngày vào năm 2035.

Dù vậy, triển vọng này vẫn phụ thuộc vào tốc độ giải ngân vốn và khả năng khôi phục hoạt động khoan, dịch vụ mỏ dầu và cơ sở hạ tầng của Venezuela.