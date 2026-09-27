Tỷ giá USD hôm nay (27-9): Đồng USD vươn lên mức cao nhất trong hai tháng

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,81%, lên mức 101,04.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Đồng USD tiếp tục có một tuần giao dịch thuận lợi khi vươn lên mức cao nhất trong hai tháng. Đà tăng của đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi những tuyên bố cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ, trong khi các số liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự kiến cũng góp phần củng cố sức mạnh của đồng tiền này. Chỉ số USD Index (DXY) có thời điểm vượt ngưỡng 101 điểm, nối dài đà tăng của tuần trước.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD tiếp nối đà tăng của tuần trước khi thị trường đánh giá triển vọng lộ trình tăng lãi suất của Mỹ. Thị trường dự đoán 55,4% khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10, tăng từ mức 43,5% một tuần trước.

Trong các phiên giao dịch giữa tuần, đà tăng của đồng USD trở nên rõ nét hơn. Ngày 23-9, đồng bạc xanh tiến gần mức cao nhất trong gần hai tháng. Đến ngày 24-9, USD tiếp tục lập mức đỉnh mới trong hai tháng khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh và giới đầu tư gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6-2004, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng lên mức cao nhất trong gần hai thập niên. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm 1.000 đơn, xuống 197.000 đơn, thấp hơn mức 201.000 đơn mà các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo. Số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì tương đối ổn định, qua đó làm giảm khả năng Fed sớm chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng.

Cùng với đó, một số quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu rằng lãi suất có thể cần được nâng thêm nếu lạm phát không giảm theo đúng kỳ vọng. Thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 10 đã tăng lên 68,6%. Kỳ vọng này góp phần thúc đẩy dòng tiền tìm đến đồng USD, đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao.

Bên cạnh triển vọng chính sách tiền tệ, diễn biến trên thị trường năng lượng tiếp tục tác động đáng kể tới đồng USD. Giá dầu thô phục hồi mạnh trong tuần khi tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran và giải quyết những vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz chưa đạt được bước tiến rõ rệt. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và có thể tiếp tục nâng lãi suất. Đây cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ đồng bạc xanh.

Đến phiên giao dịch cuối tuần, đồng USD có dấu hiệu điều chỉnh khi giá dầu giảm trở lại và đồng yên Nhật phục hồi mạnh. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này chưa làm thay đổi xu hướng tăng chung của cả tuần. Sức mạnh của đồng bạc xanh đang được củng cố bởi sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, diễn biến lợi suất trái phiếu và những lo ngại về lạm phát tại Mỹ.

Đồng USD vươn lên mức cao nhất trong hai tháng. Ảnh: congthuong.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (27-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.641 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.409 đồng - 26.873 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra ổn định ở mức 27.720 đồng - 30.638 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: