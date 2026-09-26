Xuất nhập khẩu tăng gần 30%, loạt doanh nghiệp cảng được kỳ vọng bứt tốc lợi nhuận

Xuất nhập khẩu tăng gần 30%, hàng qua cảng được dự báo tăng 21,7%

Theo báo cáo mới công bố của CTCP Chứng khoán MB (MBS), trong quý III/2026, tính đến giữa tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng khoảng 29,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, tổng lưu lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển cả nước trong quý III được MBS dự báo tăng 21,7% cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng hàng hóa qua hai cụm cảng lớn là Hải Phòng và TP HCM được ước tính tăng lần lượt 9,7% và 8,6% cùng kỳ năm trước.

Theo MBS, đà tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu được hỗ trợ bởi xu hướng dịch chuyển sản xuất theo mô hình “Trung Quốc+1”, sự phục hồi tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và nhu cầu tích trữ hàng tồn kho trước mùa mua sắm cuối năm. Tình trạng ùn tắc tại một số cảng trung chuyển lớn trong khu vực cùng những bất ổn địa chính trị kéo dài cũng khiến các hãng tàu điều chỉnh mạng lưới, phân bổ thêm tuyến vận tải tới những khu vực có hiệu suất khai thác ổn định như cụm cảng Hải Phòng và TP HCM.

Trên cơ sở này, MBS dự báo các doanh nghiệp cảng và vận tải biển tiếp tục ghi nhận tăng trưởng về sản lượng và doanh thu trong quý III/2026.

GMD được dự báo tăng 86% lợi nhuận

Trong nhóm doanh nghiệp được MBS theo dõi, CTCP Tập đoàn Gemadept (mã ck: GMD) được dự báo có mức tăng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cao nhất trong quý III/2026. Cụ thể, MBS dự báo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của GMD đạt 587 tỷ đồng, tăng 86% cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác qua toàn hệ thống cảng của GMD được kỳ vọng tăng 16,3% cùng kỳ năm trước, nhờ cảng Nam Đình Vũ đón thêm hai tuyến dịch vụ mới, trong khi các cảng phía Nam tiếp tục xử lý lượng hàng vượt công suất từ Gemalink. Riêng Gemalink, sản lượng qua cảng được dự báo tăng 27,3% cùng kỳ năm ngoái. Việc cảng tiếp tục khai thác vượt công suất thiết kế được kỳ vọng hỗ trợ tăng lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết của GMD.

Đối với CTCP Cảng Hải Phòng (mã ck: PHP), MBS dự báo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý III đạt 430 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng được cho là đến từ việc giá dịch vụ tăng khoảng 17% so với cùng kỳ và đóng góp lớn hơn từ bến 3,4 Lạch Huyện. MBS đánh giá hiệu suất khai thác bến 3,4 Lạch Huyện có thể tiếp tục cải thiện, ước tính đạt khoảng 48% sau 9 tháng đầu năm 2026. Diễn biến này được hỗ trợ bởi hoạt động thương mại trong khu vực tăng trưởng và việc MSC mở thêm tuyến dịch vụ qua bến cảng.

VSC dự báo lợi nhuận tăng 85%

Tại CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã ck: VSC), MBS dự báo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý III/2026 đạt 146 tỷ đồng, tăng 85% cùng kỳ năm trước. Theo đơn vị phân tích, sản lượng khai thác qua hệ thống cảng, không bao gồm VIMC Đình Vũ, dự kiến tăng khoảng 6% cùng kỳ năm trước.Trong đó, hiệu suất khai thác tại cảng Nam Hải Đình Vũ được kỳ vọng đạt 73,6%, cải thiện so với mức 51,5% trong 9 tháng năm 2025. Giá dịch vụ bình quân được dự báo tăng khoảng 6,5% cùng kỳ năm trước, qua đó hỗ trợ biên lợi nhuận gộp của VSC trong quý III. MBS cũng kỳ vọng đóng góp từ CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã ck: HAH) vào lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết của VSC tăng lên.

HAH hưởng lợi từ giá thuê tàu và chi phí khai thác

Ở nhóm vận tải biển, MBS dự báo lợi nhuận quý III/2026 của HAH đạt 339 tỷ đồng, tăng 12% cùng kỳ năm trước. Theo MBS, HAH có thể hưởng lợi từ việc tăng giá dịch vụ cảng và tiết giảm chi phí thuê ngoài, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp từ hoạt động khai thác cảng.

Trong mảng vận tải, doanh thu cho thuê tàu được kỳ vọng tăng nhờ việc chuyển đổi một tàu từ tự vận hành sang cho thuê, cùng các hợp đồng thuê mới được gia hạn trong 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh giá cước cho thuê duy trì ở mức cao.

Bưu chính - chuyển phát tiếp tục chịu sức ép từ chi phí nhiên liệu

Ở chiều ngược lại, đối với nhóm bưu chính - chuyển phát, MBS lưu ý giá nhiên liệu neo ở mức cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2% cùng kỳ năm trước, góp phần thúc đẩy khối lượng vận chuyển hàng hóa đường bộ tăng 18% cùng kỳ năm trước.

MBS cho rằng, sự phục hồi của thị trường nội địa cùng đà tăng trưởng của thương mại điện tử sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh thu từ hoạt động cốt lõi của các doanh nghiệp chuyển phát. Tuy nhiên, theo đánh giá của MBS, lợi nhuận ròng của nhóm bưu chính, chuyển phát truyền thống sẽ tiếp tục chịu áp lực đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, được ước tính tăng 52,3% cùng kỳ năm trước.

VTP dự báo lợi nhuận quý III tăng 10,9%

Riêng Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã ck: VTP), MBS dự báo lợi nhuận quý III/2026 tăng 10,9% cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu tiêu dùng và mua sắm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử tiếp tục mở rộng. MBS cũng kỳ vọng VTP gia tăng thị phần nhờ lợi thế về quy mô đội xe và mạng lưới bưu cục.

Biên lợi nhuận gộp quý III được dự báo cải thiện so với cùng kỳ năm 2025 và quý trước nhờ tối ưu vận chuyển chặng cuối và tăng giá dịch vụ, ước tính cao hơn cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, hoạt động kho bãi và hợp tác với FedEx được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào kết quả kinh doanh của VTP trong quý III/2026.