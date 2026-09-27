Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Dầu thế giới nghỉ cuối tuần, trong nước chưa đổi

Giá xăng dầu hôm nay 27/9/2026 ghi nhận dầu thế giới giữ mức cập nhật cuối tuần, WTI ở 92,44 USD/thùng, Brent 104,45 USD/thùng. Trong nước, giá Petrolimex chưa thay đổi, tiếp tục áp dụng bảng giá từ 15h ngày 24/9.

Hình minh họa.

Giá dầu thế giới hôm nay 27/9 đi ngang cuối tuần

Theo bộ dữ liệu cập nhật ngày 27/9/2026, dầu WTI ở mức 92,44 USD/thùng, không thay đổi so với ngày 26/9. Biên độ gần nhất nằm trong khoảng 91,53–94,73 USD/thùng.

Dầu Brent cũng giữ mức 104,45 USD/thùng, bằng ngày trước đó. Biên độ gần nhất nằm trong khoảng 103,15–107,17 USD/thùng.

Bảng giá dầu thế giới ngày 27/9/2026

Ngày 27/9 là Chủ nhật nên thị trường dầu kỳ hạn quốc tế nghỉ cuối tuần. Vì vậy, việc giá không đổi không phản ánh một phiên giao dịch mới mà là mức cập nhật gần nhất sau phiên thứ Sáu.

So với giai đoạn giữa tháng 9, WTI hiện đã hạ đáng kể khỏi vùng trên 100 USD/thùng. Brent cũng thấp hơn mức trên 106 USD ghi nhận trước đó, cho thấy sức ép trên thị trường năng lượng đã phần nào dịu xuống.

Tuy nhiên, mặt bằng dầu thô vẫn ở mức cao và thị trường có thể tiếp tục biến động khi giao dịch trở lại đầu tuần.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 27/9/2026

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 27/9 chưa có thay đổi mới.

Petrolimex tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 24/9/2026.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex ngày 27/9/2026

Đơn vị: đồng/lít

Tại Vùng 1, E5 RON 92-II đang ở mức 26.390 đồng/lít, E10 RON 95-III có giá 27.080 đồng/lít và E10 RON 95-V ở mức 28.080 đồng/lít.

Đối với nhóm dầu, DO 0,001S-V có giá 32.090 đồng/lít, DO 0,05S-II ở mức 30.490 đồng/lít và dầu hỏa 2-K là 30.020 đồng/lít.

Đây vẫn là mặt bằng giá khá cao sau kỳ điều chỉnh ngày 24/9.

Kỳ điều hành ngày 1/10 sẽ ra sao?

Nếu lịch điều hành hàng tuần không thay đổi, kỳ tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 1/10/2026.

Tín hiệu đầu chu kỳ có phần thuận lợi hơn khi WTI kết tuần quanh 92 USD/thùng, thấp đáng kể so với vùng trên 100 USD giữa tháng 9. Brent cũng hạ về vùng 104 USD/thùng.

Nếu dầu thế giới tiếp tục đi xuống và giá thành phẩm xăng dầu quốc tế giảm tương ứng trong các phiên 28–30/9, áp lực tăng giá trong nước có thể thu hẹp.

Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để dự báo cụ thể số đồng/lít tăng hoặc giảm bởi kỳ tính giá mới vẫn còn nhiều phiên giao dịch.

Một yếu tố đáng chú ý là các chính sách ưu đãi thuế xăng dầu hiện hành được áp dụng đến hết ngày 30/9/2026. Vì vậy, diễn biến chính sách từ ngày 1/10 cũng cần được theo dõi cùng với giá dầu và giá thành phẩm quốc tế.

Nhận định ngắn

Dầu thế giới đang ở trạng thái hạ nhiệt so với vùng đỉnh giữa tháng 9, tạo tín hiệu tích cực cho những ngày đầu chu kỳ mới.

Tuy vậy, giá bán lẻ trong nước hiện vẫn ở mặt bằng cao sau kỳ tăng ngày 24/9. Khả năng điều chỉnh ngày 1/10 sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến giá thành phẩm trong ba phiên đầu tuần và chính sách thuế áp dụng sau ngày 30/9.

Ở thời điểm 27/9, chưa nên đưa ra mức tăng hoặc giảm cụ thể.