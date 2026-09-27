Giá cà phê hôm nay 27/9: Trong nước tăng mạnh, Robusta bật 77 USD

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm bật tăng trở lại, đưa mức bình quân lên khoảng 93.700 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có giá cao nhất với 93.800 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 93.600 đồng/kg, cũng tăng 1.100 đồng/kg. Lâm Đồng lên 93.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 26/9/2026: Giảm nhẹ, cao nhất 92.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 26/9/2026 giảm 200 - 300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, dao động 92.000 - 92.700 đồng/kg. Thị trường thế giới vẫn biến động trái chiều.

Giá cà phê trong nước tăng hơn 1.000 đồng/kg

Nhịp tăng mới giúp giá cà phê Tây Nguyên nhanh chóng trở lại vùng 93.000–94.000 đồng/kg sau phiên điều chỉnh trước đó. Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất hiện là 800 đồng/kg.

Robusta và Arabica cùng phục hồi mạnh

Thị trường thế giới khép phiên giao dịch gần nhất với mức tăng khá rõ trên cả hai sàn.

Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 77 USD, tương đương 2,34%, lên 3.367 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 70 USD, đạt 3.342 USD/tấn.

Arabica New York cũng đi lên, trong đó hợp đồng tháng 12/2026 tăng 3,25 cent/lb lên 278,60 cent/lb.

Đà tăng của hai sàn tạo lực hỗ trợ đáng kể cho tâm lý thị trường trong nước. Đồng USD suy yếu đã thúc đẩy hoạt động mua bù vị thế bán trên thị trường kỳ hạn, góp phần kéo giá cà phê đi lên.

Tuy nhiên, ngày 27/9 rơi vào Chủ nhật nên thị trường London và New York không có phiên giao dịch mới. Giá trong nước vì vậy sẽ chủ yếu phản ứng với mức đóng cửa cuối tuần, hoạt động thu mua của doanh nghiệp và diễn biến nguồn cung khi vụ mới tại Tây Nguyên đến gần.

Sau nhịp phục hồi, mốc 94.000 đồng/kg trở thành vùng đáng chú ý. Nếu Robusta duy trì được đà tăng khi thị trường quốc tế mở cửa trở lại, giá cà phê trong nước có thể tiếp tục nhận được lực hỗ trợ.