Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng SJC ở các thương hiệu đi ngang trong 24 giờ qua.

Cụ thể, vàng miếng SJC của thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng; bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc rạng sáng 27-9 như sau:

Giá vàng hôm nay (27-9): Đồng loạt đi ngang. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay các thương hiệu ổn định, trừ vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ.

Cụ thể, SJC mua vào vàng nhẫn ở ngưỡng 140,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 143,9 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn 9999 ở mức 140,4 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI mua vào 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ mua vào 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.284,2 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.284,2 USD/ounce (tương đương 135,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã trải qua một tuần khó khăn nữa khi những nỗ lực ban đầu để ổn định trên mức 4.350 USD/ounce đã bị lấn át bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, kỳ vọng về chính sách thắt chặt chi tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ-Iran.

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.284,2 USD/ounce. Ảnh minh họa

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.383,44 USD/ounce, sau đó tăng nhẹ. Giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh vào thứ Ba khi thị trường chứng khoán tăng điểm, lợi suất trái phiếu cao hơn và đồng USD mạnh hơn làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Vàng đã cố gắng ổn định vào giữa tuần, nhưng những bình luận cứng rắn từ Fed và mối lo ngại về lạm phát dai dẳng khiến các nhà giao dịch tập trung vào khả năng tăng lãi suất thêm nữa sau đợt tăng 25 điểm cơ bản hồi tuần trước.

Lực bán tăng tốc vào thứ Tư và thứ Năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời. Giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce và cuối cùng thiết lập mức thấp nhất trong tuần là 4.244,63 USD/ounce vào thứ Năm trước khi hoạt động mua vào giá thấp xuất hiện gần mức thấp nhất trong phạm vi giá của tuần.

Giá vàng phục hồi nhẹ vào thứ Sáu khi giá dầu giảm với hy vọng mới về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể mở lại eo biển Hormuz, trong khi đồng USD giảm giá và các nhà đầu tư mua vào quay trở lại thị trường kim loại. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn bị hạn chế bởi kỳ vọng tăng lãi suất cao, và giá vàng giao ngay đã không thể vượt qua mốc 4.300 USD/ounce trước khi kết thúc tuần.

Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, và Phố Wall được chia khá đều giữa phe lạc quan, phe bi quan và phe trung lập sau xu hướng lạc quan nhất quán của tuần trước. 5 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 4 người khác dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. 5 nhà phân tích còn lại dự đoán giá vàng sẽ biến động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 152 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì đa số lạc quan gần như không thay đổi. 86 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 57%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 35 người khác, tương đương 23%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 31 nhà đầu tư còn lại, chiếm 20%, dự kiến giá vàng sẽ đi ngang.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay (27-9) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,215 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,284 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,911 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,978 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,915 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,982 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 64,14 USD/ounce, tăng 0,32 USD/ounce.