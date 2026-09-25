Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, trái) và phu nhân Bành Lệ Viện chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) và phu nhân Melania Trump trong lễ đón tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Trump đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc đều là những nước lớn, còn ông và Chủ tịch Tập Cận Bình là những người bạn tốt và vẫn duy trì trao đổi sâu rộng, chặt chẽ. Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được xử lý tốt dưới sự dẫn dắt của hai nhà lãnh đạo.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho biết vòng tham vấn kinh tế và thương mại mới nhất giữa các nhóm công tác hai nước đã đạt được những kết quả mới, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục đối thoại để đạt được một thỏa thuận tốt hơn.

Nhấn mạnh AI có ý nghĩa đối với tương lai nhân loại, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ và Trung Quốc cần duy trì đối thoại và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hai nước diễn ra trong chưa đầy nửa năm là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ. Ông kêu gọi hai nước đưa tầm nhìn mới về xây dựng quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược vào thực tiễn, đồng thời tìm ra cách thức phù hợp để hai nước lớn cùng chung sống và hợp tác.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, các đoàn kinh tế và thương mại hai nước đã tiến hành vòng tham vấn mới và đạt được một thỏa thuận mới, gọi đây là tin tốt đối với các ngành công nghiệp và người dân hai nước cũng như nền kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh quan hệ kinh tế, thương mại ổn định đòi hỏi hai bên mở rộng danh sách hợp tác và thu hẹp danh sách các vấn đề bất đồng tồn tại.

Về quan hệ song phương, ông Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần hướng tới mối quan hệ trong đó hợp tác là chủ đạo, cạnh tranh ở mức vừa phải, các khác biệt có thể kiểm soát và cùng cam kết duy trì hòa bình. Ông nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ có thể đạt lợi ích chung thông qua hợp tác thực chất, thúc đẩy nhau phát triển thông qua cạnh tranh lành mạnh, đồng thời xử lý phù hợp các khác biệt trên cơ sở tìm kiếm điểm chung và tôn trọng khác biệt. Theo ông, hai bên cần duy trì trao đổi thẳng thắn, sâu rộng và liên tục nhằm tăng cường hiểu biết, tìm kiếm điểm chung, xử lý khác biệt và xây dựng lòng tin.

Về trí tuệ nhân tạo (AI), ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ đều là những nước lớn trong lĩnh vực này và có nhiều lý do để hợp tác. Hai bên cần phát huy thế mạnh của mỗi nước thay vì đề phòng lẫn nhau, tiếp tục đối thoại về AI, trao đổi về những lợi ích và rủi ro, đồng thời phối hợp ngăn chặn việc sử dụng công nghệ sai mục đích.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine và Bán đảo Triều Tiên. Hai bên đồng thời nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2026.

Tối cùng ngày, Tổng thống Trump đã chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Tiệc chiêu đãi với thực đơn 3 món chủ yếu sử dụng nguyên liệu Mỹ, kết hợp một số nét ẩm thực Trung Quốc, diễn ra trong không khí trang trọng và với nhiều thông điệp ngoại giao.

Theo Nhà Trắng, danh sách khách mời bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ nổi tiếng và một số nhân vật trong lĩnh vực công nghệ, cũng như các thẩm phán Tòa án Tối cao.

Tại buổi tiệc, Tổng thống Trump đã tặng Chủ tịch Trung Quốc một bức tượng đại bàng đầu trắng lớn và cho biết quan hệ giữa hai người “chưa bao giờ tốt đẹp hơn”. Ông cũng mời các vị khách tham quan công trường xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông và Tổng thống Trump đã có "những cuộc trao đổi chân thành và sâu sắc, đồng thời đạt được nhận thức chung về nhiều vấn đề trong ngày hôm nay", qua đó góp phần “đưa ra định hướng chiến lược mới cho quan hệ Trung - Mỹ”.

Chủ tịch Tập Cận Bình so sánh khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của Tổng thống Trump với mục tiêu phục hưng của Trung Quốc, cho rằng hai mục tiêu đều đầy tham vọng và có thể bổ trợ lẫn nhau. Ông kêu gọi Trung Quốc và Mỹ hành động với tư cách những nước lớn có trách nhiệm, “tiến về phía trước, sánh vai bên nhau”, “thuận theo xu thế của thời đại” và tìm kiếm phương thức mới để cùng chung sống.