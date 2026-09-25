Trăm suất cơm nóng tươm tất cho bà con vùng lũ

Các suất cơm được chuẩn bị đầy đủ món, đóng hộp cẩn thận trước khi chuyển đến những nơi đang cần hỗ trợ.

Trong ngày 23 và 24/9, địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp và giao thông.

Trong lúc nhiều khu vực vẫn đang khắc phục hậu quả, chị Mai Siêu Phong (sinh năm 1989) cùng 6 thành viên trong đoàn cứu trợ bắt tay chuẩn bị những suất cơm nóng gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ và người dân vùng ngập.

Chiều 24/9, đoàn của chị Phong nấu 60 phần cơm nóng gửi đến Công an phường Phan Thiết. Ngày 25/9, đoàn tiếp tục chuẩn bị 100 phần cơm để trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận.

Nhóm chị Mai Siêu Phong nấu 100 suất cơm ngày 25/9.

Mỗi suất cơm được chuẩn bị theo tiêu chuẩn như một phần ăn tại nhà hàng, gồm nhiều món như thịt kho trứng, tôm xào, canh chua tôm,... giá trị khoảng 70.000-80.000 đồng nhưng đều được trao miễn phí.

"Tôi chỉ muốn góp chút sức, làm bằng cái tâm để bà con và những người đang làm nhiệm vụ trong vùng bị ảnh hưởng có bữa cơm nóng, đầy đủ món", chị Phong chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo chị Phong, việc chuẩn bị những phần cơm này không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là cách để nhóm góp một phần nhỏ vào công tác hỗ trợ người dân sau mưa lũ.

Chị cho biết đến hiện tại, một số khu vực phường Hàm Thắng không còn mưa nhiều như những ngày trước, song không ít nơi vẫn đang khắc phục hậu quả do ngập lụt. Nhóm tiếp tục theo dõi tình hình để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đây không phải lần đầu chị Phong tham gia hoạt động thiện nguyện. Những năm trước đó, chị từng cùng các thành viên trong đoàn đến hỗ trợ người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ.

"Mỗi lần đi như vậy, thấy mình giúp được một chút cho bà con là tôi thấy vui. Có khi chỉ là một phần cơm nóng, nhưng trong lúc khó khăn, tôi nghĩ đó cũng là sự động viên", chị nói.

Hoạt động cũng nhận được sự chung tay của nhiều mạnh thường quân. Người góp kinh phí mua nguyên liệu, người hỗ trợ công sức nấu nướng, đóng gói; một số người trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng để mang cơm và nhu yếu phẩm trao tận tay bà con.

Phần cơm đầy đặn do nhóm chị Phong thực hiện được gửi đến bà con vùng ngập.

Theo báo cáo nhanh chiều 25/9 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nhà ở, sản xuất và giao thông. Trong 24 giờ, lượng mưa giảm nhưng một số nơi vẫn ghi nhận mưa lớn như Nghị Đức 40 mm, Hàm Kiệm và Tân Lập 37 mm.

Tính đến ngày 25/9, toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, 2.731 căn nhà tại 19 địa phương bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở. Chính quyền các địa phương đã sơ tán 855 hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng ảnh hưởng 7.235ha cây trồng do ngập úng, tăng 4.346ha so với ngày trước đó.

Về giao thông, 22 điểm đường bị ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở; 7 công trình cầu, cống dân sinh và một tuyến kênh thủy lợi bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do thiên tai đến ngày 25/9 ước tính sơ bộ khoảng 50 tỷ đồng.

Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, cung cấp lương thực, nước uống và khắc phục các điểm sạt lở, ngập úng.

Hoàng Hoàng