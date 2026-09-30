Mua xe máy điện cũ cần lưu ý gì?

Đại diện đại lý xe máy điện Việt Thanh (Hà Nội) tư vấn:

Khi mua xe máy điện cũ, người mua cần kiểm tra đồng thời tình trạng kỹ thuật, lịch sử sử dụng và giấy tờ xe.

Ảnh minh họa

Trước tiên, cần kiểm tra kỹ, phát hiện các vết xước sâu, móp méo, mối hàn bất thường, dấu hiệu sửa chữa ở khung sườn, cổ lái và giảm xóc. Về pin hoặc ắc quy cần kiểm tra tuổi đời, tình trạng phồng, nứt, rò rỉ, chân tiếp xúc và khả năng giữ điện. Hệ thống điện cũng phải được thử đầy đủ, từ đèn, còi, màn hình, dây dẫn đến động cơ.

Người mua nên chạy thử khoảng 10-15 phút trên nhiều dạng địa hình để đánh giá khả năng tăng tốc, phanh, độ ổn định, giảm xóc và phát hiện tiếng động bất thường. Đồng thời, cần hỏi rõ xe đã đi bao nhiêu km, từng thay pin, sửa chữa lớn, ngập nước hoặc độ chế hệ thống điện hay chưa.

Về giấy tờ, cần đối chiếu đăng ký, số khung, số máy và nguồn gốc xe. Xe giấy tờ không rõ ràng tiềm ẩn rủi ro pháp lý và khó sang tên, bán lại.

Nếu thấy xe giá rẻ bất thường, cần kiểm tra thật kỹ về giấy tờ, pháp lý, tình trạng xe và chất lượng xe.