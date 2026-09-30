Công suất 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm: Sức mạnh của VinFast VF 6 hữu ích thế nào trong sử dụng hằng ngày?

Nhấn ga là có lực, nhập làn bớt cảnh “chờ thời”

Trong phân khúc B-SUV, nhiều mẫu xe xăng phổ thông sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 110–120 mã lực. Thông số này có thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu nhưng khi cabin có 4-5 người cùng hành lý, người lái thường phải đạp ga sâu hơn và chờ vòng tua tăng mới cảm nhận rõ sức kéo.

VinFast VF 6 tạo ra trải nghiệm khác nhờ hệ truyền động điện. Phiên bản Eco có công suất tối đa 130 kW, tương đương khoảng 174 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Trong khi đó, phiên bản VinFast VF 6 Plus đạt 150 kW, tương đương khoảng 201 mã lực, và mô-men xoắn cực đại lên tới 310 Nm.

Những con số này mang lại lợi ích rõ nhất khi người lái tăng tốc. Mô-tơ điện tạo lực kéo gần như tức thời ngay sau cú nhấn ga, không phải chờ vòng tua tăng hay hộp số chuyển cấp. VinFast VF 6 nhờ đó có thể rời điểm dừng nhanh gọn, nhập vào dòng phương tiện thuận lợi và đáp ứng dứt khoát hơn khi cần vượt xe.

Anh Nguyễn Đức Thịnh (41 tuổi, chủ cửa hàng vật tư tại Hưng Yên) thường xuyên chạy cao tốc lên Hà Nội lấy hàng. Theo anh, đoạn nhập làn là nơi sức mạnh của VinFast VF 6 thể hiện thiết thực nhất.

“Đường dẫn từ đường gom lên cao tốc khá ngắn, trong khi xe tải phía sau thường chạy nhanh. Trước đây, tôi phải chờ một khoảng trống thật dài mới dám nhập làn. Với VinFast VF 6, khi thấy thời điểm phù hợp, tôi nhấn ga là xe bắt tốc độ ngay, không có cảm giác chần chừ” - anh Thịnh chia sẻ.

Khả năng phản hồi nhanh cũng hữu ích trên những tuyến quốc lộ hai làn. Khi cần vượt phương tiện chạy chậm, người lái có thể hoàn tất thao tác gọn hơn, qua đó sớm trở lại đúng làn đường. Trong tình huống này, công suất và mô-men xoắn không chỉ tạo cảm giác phấn khích mà còn giúp tài xế chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm xử lý.

Chở “full” tải, VF 6 vẫn “ngọt ga” trên dốc

Sức mạnh của một mẫu xe gia đình không chỉ được kiểm chứng trên đường bằng. Kỳ nghỉ vừa qua, anh Thịnh đưa vợ, hai con và mẹ lên Tam Đảo cùng với đó khoang hành lý chứa đồ dùng cho cả chuyến đi, đường lên Tam Đảo có nhiều đoạn dốc và khúc cua nối tiếp. Trong khi cung đường như này những mẫu xe công suất vừa phải dễ gặp cảnh máy ì và gằn.

Với VinFast VF 6 Plus, mô-men xoắn 310 Nm có sẵn gần như ngay khi đạp ga giúp xe duy trì lực kéo mà không cần chờ động cơ “lấy đà”. Người lái vì thế có thể điều tiết tốc độ đều hơn qua từng đoạn dốc, trong khi hành khách không phải nghe tiếng máy tăng vòng tua liên tục.

“Dù VinFast VF 6 Plus chở đủ năm người, cốp cũng đầy đồ nhưng lên dốc vẫn đều. Tôi không phải đạp sâu chân ga, còn mẹ tôi ngồi phía sau nhận xét xe êm và không có tiếng máy rú như những chuyến trước” - anh Thịnh kể.

Khi xe VinFast VF 6 Plus phải dừng giữa dốc, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc giữ phương tiện trong khoảng thời gian người lái chuyển chân từ bàn đạp phanh sang ga. Trang bị này hạn chế hiện tượng xe trôi ngược, giúp việc nối lại hành trình bớt căng thẳng, đặc biệt khi phía sau có phương tiện bám gần.

VinFast VF 6 còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử. Khi người lái tăng tốc trên mặt đường trơn hoặc độ bám giữa các bánh thay đổi, các công nghệ này can thiệp để hỗ trợ xe duy trì quỹ đạo ổn định.

Bên cạnh trải nghiệm vận hành, bài toán sở hữu VinFast VF 6 cũng thuyết phục đông đảo khách hàng. Chính sách “Mua xe 0 đồng” cho phép người mua vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng đến hết ngày 31/12/2026.

Người đang sử dụng ô tô hoặc xe máy xăng khi chuyển sang VinFast VF 6 được hưởng ưu đãi 9% giá niêm yết theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 đến ngày 19/12/2026. Trong quá trình sử dụng, quyền lợi sạc miễn phí tại hệ thống V-Green đến ngày 10/2/2029 giúp chủ xe bớt bận tâm tới khoản chi năng lượng thường xuyên.

Mạnh để nhập làn tự tin, đủ lực khi cả nhà cùng lên dốc nhưng vẫn dễ kiểm soát, VinFast VF 6 mang tới sự phấn khích và tự tin với người cầm lái. Lợi thế này giúp VF 6 đáp ứng trọn vẹn hai vai trò: linh hoạt trong phố và vững vàng khi cả gia đình cùng đi xa.