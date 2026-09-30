Vì sao nhiều xe bán tải vẫn dùng phanh tang trống thay vì phanh đĩa?

Dù công nghệ phanh đĩa đã phổ biến trên hầu hết xe du lịch, nhiều mẫu xe bán tải và xe thương mại vẫn duy trì phanh tang trống bởi sự kết hợp giữa chi phí hợp lý, độ bền và hiệu quả thực tế trong môi trường vận hành khắc nghiệt.

Hình minh họa phanh tang trống trên xe bán tải. Ảnh: Yahoo

Phanh tang trống là công nghệ đã tồn tại hơn một thế kỷ và vẫn được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xe tải, bất chấp sự phổ biến của phanh đĩa trên xe du lịch và một số xe thương mại hiện đại. Cơ chế hoạt động của phanh tang trống dựa trên việc các má phanh ép ra ngoài tiếp xúc với mặt trong của tang trống quay gắn liền với bánh xe, tạo ra lực ma sát giúp giảm tốc hoặc dừng xe.

Sự phổ biến của phanh tang trống không chỉ do truyền thống mà còn bởi chi phí bảo trì thấp và khả năng chịu đựng điều kiện vận hành khắc nghiệt mà các xe thương mại thường gặp phải. Thiết kế kín của phanh tang trống giúp bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi bụi bẩn và mảnh vụn, từ đó giảm tần suất bảo dưỡng và kéo dài tuổi thọ phanh.

Chi phí là yếu tố then chốt khiến phanh tang trống vẫn được ưa chuộng trong các đội xe thương mại lớn. So với hệ thống phanh đĩa, bộ phận phanh tang trống có giá thành sản xuất và lắp đặt thấp hơn, giúp các nhà sản xuất và quản lý đội xe tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong các ngành nghề mà kiểm soát chi phí là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, phanh tang trống còn mang lại sự ổn định và an toàn cho xe tải khi hoạt động trên những bề mặt không bằng phẳng như bến bãi, đường dốc hay các công trường. Khả năng tích hợp dễ dàng với hệ thống phanh tay cơ học giúp phân phối lực phanh đều lên các má phanh, ngăn ngừa hiện tượng trượt bánh khi xe dừng dưới tải trọng lớn.

Mặc dù là công nghệ cũ, phanh tang trống vẫn được cải tiến về vật liệu và kỹ thuật để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất hiện đại. Với những ưu điểm về độ tin cậy và chi phí, phanh tang trống vẫn là lựa chọn khó thay thế đối với các nhà quản lý đội xe thương mại, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu vận hành bền bỉ và tiết kiệm chi phí ngày càng được đặt lên hàng đầu.