TP Hồ Chí Minh dùng dữ liệu số nâng hiệu quả phạt nguội xe mô tô, xe gắn máy

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh, đơn vị đang tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội), tập trung vào nhóm xe mô tô, xe gắn máy.

Đây là nhóm phương tiện chiếm tỷ trọng lớn trong giao thông đô thị, đồng thời phát sinh nhiều hành vi vi phạm như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi trên vỉa hè, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm...

Tăng cường xử lý vi phạm qua dữ liệu hình ảnh

Thông qua hệ thống camera cố định và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của các tổ tuần tra, kiểm soát, các hành vi vi phạm được ghi nhận bằng hình ảnh, kèm thông tin về thời gian, địa điểm và biển số phương tiện.

Theo Phòng CSGT, việc đẩy mạnh phạt nguội đối với xe mô tô, xe gắn máy được triển khai đồng thời với quá trình chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ. Việc định danh biển số và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần hỗ trợ xác minh thông tin chủ phương tiện, trong đó có những trường hợp phương tiện đã qua nhiều lần mua bán nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên.

Quy trình xử lý vi phạm từng bước được thực hiện trên môi trường điện tử. Sau khi phát hiện vi phạm, thông tin được cập nhật để thông báo đến người vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic hoặc theo hình thức phù hợp.

Lực lượng CSGT theo dõi tình hình giao thông qua hệ thống camera.

Người dân có thể tra cứu, xác thực thông tin vi phạm thông qua ứng dụng, mã QR và được đối chiếu hình ảnh khi đến cơ quan CSGT giải quyết. Trường hợp người vi phạm cư trú tại địa phương khác, kết quả xác minh có thể được chuyển đến cơ quan Công an nơi cư trú để phối hợp xử lý theo quy định.

Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm có thể thực hiện nghĩa vụ nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công hoặc theo phương thức được hướng dẫn. Việc số hóa quy trình góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời tăng khả năng công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết.

Người dân cần chủ động sang tên phương tiện

Cùng với việc tăng cường phạt nguội, Phòng CSGT khuyến nghị người dân khi mua bán, cho, tặng xe cần thực hiện thủ tục sang tên theo đúng quy định.

Việc hoàn tất thủ tục sang tên giúp xác lập đúng thông tin chủ phương tiện trên hệ thống dữ liệu, bảo đảm quyền lợi của người sở hữu thực tế và hạn chế phát sinh các vấn đề liên quan đến thông báo xử lý vi phạm đối với phương tiện đã chuyển giao.

Phòng CSGT cho biết việc ứng dụng công nghệ trong xử lý vi phạm giao thông đang được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ thực thi pháp luật và góp phần hình thành ý thức chấp hành giao thông thường xuyên của người dân, thay vì chỉ tuân thủ khi có lực lượng chức năng trực tiếp kiểm soát.