[GALLERY] Chi tiết Yamaha PG-1 Special Edition đặc biệt, giá 49 triệu đồng

Yamaha Thái Lan vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt với tên gọi PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình. Xe cps số lượng sản xuất giới hạn chỉ 1.000 chiếc trên toàn cầu.

Điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản Special Edition nằm ở hệ thống phụ kiện chuyên dụng được lắp đặt sẵn. Phần đầu xe được trang bị giá để đồ làm từ ống thép STKM11A dày 1,5mm, bề mặt sơn tĩnh điện bền bỉ với khả năng chịu tải 1kg, hỗ trợ người dùng cố định các vật dụng nhỏ trong hành trình.

Khu vực tay lái của Yamaha PG-1 Special Edition Outdoor Fashion 2026 cũng được chú trọng nâng cấp với bộ bảo vệ bằng nhôm uốn định hình giúp tăng cường độ cứng và chống ăn mòn. Kết hợp với đó là ốp nhựa PP dẻo vừa có tác dụng chắn gió, vừa bảo vệ tay người lái trước các tác động từ môi trường.

Nhằm đảm bảo khả năng vận hành trên những cung đường xấu, Yamaha đã bổ sung khung bảo vệ gầm bằng thép uốn, giúp che chắn các bộ phận quan trọng như nắp xi-lanh và cacte. Đáng chú ý, ở khu vực phía sau, yên xe truyền thống đã được thay thế hoàn toàn bằng giá chở hàng dạng ống thép chuyên dụng.

Với sức tải tối đa lên đến 25kg, chi tiết này biến PG-1 thành một phương tiện vận chuyển hành lý hiệu quả cho các chuyến cắm trại dài ngày. Ngoài ra, xe còn có thêm tấm chắn gió bằng nhựa đúc ở hai bên hông, giúp giảm thiểu bùn đất bắn vào chân người điều khiển khi đi qua các đoạn đường lầy lội.

Yamaha PG-1 Special Edition Outdoor Fashion vẫn duy trì cấu hình động cơ nguyên bản để đảm bảo tính bền bỉ và dễ bảo trì. Xe sở hữu khối động cơ 114cc, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí. Hiệu suất của khối động cơ này vốn đã được khẳng định qua khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định trong điều kiện thực tế.

Lợi thế vượt địa hình của xe tiếp tục được duy trì nhờ khoảng sáng gầm lý tưởng 190mm, đi kèm bánh nan hoa 16 inch và bộ lốp IRC GP22S đa dụng. Về hệ thống an toàn, xe được trang bị phanh đĩa phía trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trong khi phanh sau vẫn sử dụng dạng tang trống truyền thống.

Mức giá xe Yamaha PG-1 Special Edition Outdoor Fashion tại thị trường Thái Làn có mức 67.000 Baht (tương đương khoảng 49,6 triệu đồng). Yamaha áp dụng chế độ bảo hành khá cạnh tranh cho mẫu xe này với thời hạn 5 năm hoặc 50.000 km đối với xe, riêng các phụ kiện trang trí đi kèm được bảo hành 1 năm.

Việc ra mắt Yamaha PG-1 2026 phiên bản giới hạn với danh mục phụ kiện đồng bộ cho thấy Yamaha đang tập trung khai thác nhóm khách hàng trẻ, những người ưa thích sự dịch chuyển, kết hợp hài hòa giữa nhu cầu đi lại hàng ngày và đam mê khám phá thiên nhiên.

Video: Xem chi tiết Yamaha PG-1 Special Edition đặc biệt tại Thái Lan.