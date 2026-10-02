Đà Nẵng tưởng niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan, tìm hiểu các tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các thế hệ lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Nam qua các thời kỳ và đại diện gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, với chương trình nghệ thuật và không gian trưng bày sách, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh. Đây là dịp để ôn lại chặng đường hoạt động của một nhân vật tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX, đồng thời nhắc nhớ những giá trị về lòng yêu nước, khí tiết và trách nhiệm với đất nước mà cụ để lại.

Các tiết mục nghệ thuật góp phần tái hiện hành trình hoạt động và những giá trị tinh thần cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại cho quê hương, đất nước.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc TP.Đà Nẵng.

Sinh trưởng trong một vùng đất giàu truyền thống hiếu học và yêu nước, cụ sớm nổi tiếng về học vấn. Năm 1900, cụ đỗ Giải nguyên. Đến năm 1904, cụ đỗ đầu kỳ thi Hội và đỗ Tiến sĩ.

Tuy nhiên, con đường của cụ Huỳnh không dừng lại ở khoa cử. Trước những biến động của đất nước đầu thế kỷ XX, cụ cùng các chí sĩ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp tham gia khởi xướng và vận động phong trào Duy Tân, hướng đến việc nâng cao dân trí, chấn hưng tinh thần dân tộc và cải thiện đời sống nhân dân.

Hoạt động yêu nước khiến cụ nhiều lần chịu cảnh tù đày. Sau này, cụ tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực báo chí, trở thành người sáng lập và chủ bút báo Tiếng Dân - một tờ báo có ảnh hưởng lớn ở Trung Kỳ thời bấy giờ.

Thông qua báo chí và các hoạt động xã hội, cụ Huỳnh thể hiện rõ quan điểm về dân quyền, dân sinh, giáo dục và trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh quốc gia.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Chính phủ cách mạng lâm thời và đảm nhận nhiều trọng trách. Tháng 6/1946, cụ được giao giữ chức Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp.

Trong thời gian đảm nhiệm trọng trách, cụ tham gia điều hành đất nước trong một giai đoạn đặc biệt khó khăn, khi chính quyền cách mạng còn non trẻ và tình hình trong nước, quốc tế có nhiều biến động.

Cuối năm 1946, cụ vào miền Trung công tác. Sau một thời gian làm việc tại Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ ở Quảng Ngãi, cụ lâm bệnh và qua đời ngày 21/4/1947. Theo nguyện vọng của cụ, phần mộ được an táng trên núi Thiên Ấn, Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ được nhớ đến bởi những chức vụ từng đảm nhiệm hay những đóng góp trong một giai đoạn lịch sử, mà còn bởi cách cụ lựa chọn và sống trước những thử thách của thời cuộc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ở cụ Huỳnh có sự kết hợp giữa lòng yêu nước, trí tuệ, bản lĩnh, tư duy độc lập, tinh thần canh tân và đạo đức của một người suốt đời đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Một điểm được nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm là tinh thần trách nhiệm của cụ đối với vận mệnh dân tộc. Khi đất nước còn chìm trong cảnh mất độc lập, cụ không lựa chọn cuộc sống an nhàn; trước gian khổ, tù đày, cụ vẫn kiên định với con đường đã chọn.

Những phẩm chất ấy, theo Chủ tịch Quốc hội, tạo nên sức sống lâu dài cho di sản tinh thần của cụ Huỳnh. Tri thức phải gắn với trách nhiệm, quyền hạn phải đi cùng nghĩa vụ, còn lòng yêu nước cần được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Đặc biệt, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được xác định là một trong những giá trị quan trọng mà cụ Huỳnh để lại. Bài học về đoàn kết không chỉ nằm ở khẩu hiệu mà cần được chuyển hóa thành sự đồng thuận, thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng việc tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nhằm nhìn lại quá khứ mà còn đặt ra trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại chương trình kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tinh thần yêu nước, khí tiết và khát vọng canh tân của cụ được nhìn nhận như một nguồn động lực tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đối với Đà Nẵng, nơi gắn với quê hương và những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời cụ Huỳnh, việc kỷ niệm 150 năm ngày sinh cũng là dịp giáo dục truyền thống, giới thiệu sâu hơn về cuộc đời, tư tưởng và những đóng góp của cụ đến các thế hệ trẻ.

150 năm sau ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng chào đời, đất nước và quê hương xứ Quảng đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Song những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý chí canh tân và sự gắn bó với nhân dân vẫn được nhắc lại như một phần di sản tinh thần của một nhân vật lịch sử tiêu biểu.

Việc tiếp nối di sản ấy không chỉ nằm ở việc ghi nhớ một tên tuổi, mà còn ở cách mỗi thế hệ vận dụng những giá trị phù hợp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước trong bối cảnh mới.