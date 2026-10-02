Đà Nẵng được vinh danh 13 hạng mục tại World Travel Awards 2026

Du lịch Đà Nẵng giành 13 giải thưởng tại World Travel Awards 2026. (Ảnh minh họa)

Kết quả được công bố tại lễ trao giải diễn ra ngày 27/9 tại Maldives. Ở nhóm giải thưởng cấp châu Á, Sun World Ba Na Hills giành hai danh hiệu “Asia’s Leading Theme Park 2026” (Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026) và “Asia’s Leading Cable Car 2026” (Cáp treo hàng đầu châu Á 2026).

Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, Hoi An Memories Resort & Spa được trao “Asia’s Leading Cultural Resort 2026” (Khu nghỉ dưỡng văn hóa hàng đầu châu Á 2026); Hoiana Resort & Golf nhận “Asia’s Leading Fully Integrated Resort 2026” (Khu nghỉ dưỡng phức hợp tích hợp hàng đầu châu Á 2026); Shilla Monogram Danang được vinh danh “Asia’s Leading Lifestyle Resort 2026” (Khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu châu Á 2026).

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nhận hai danh hiệu “Asia’s Leading Luxury Resort 2026” (Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á 2026) và “Asia’s Leading Luxury Hotel Villa 2026” (Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu châu Á 2026) dành cho Bai Bac Bay Villa.

Ở cấp Việt Nam, Four Points By Sheraton Danang được trao “Vietnam’s Leading Beach Hotel 2026” (Khách sạn biển hàng đầu Việt Nam 2026); Voco Ma Belle Danang by IHG nhận “Vietnam’s Leading City Lifestyle Hotel 2026” (Khách sạn phong cách sống đô thị hàng đầu Việt Nam 2026).

Các danh hiệu còn lại gồm “Vietnam’s Leading Luxury Hotel Villa 2026” dành cho Beachfront Villa @ Naman Retreat; “Vietnam’s Leading Luxury Resort 2026” dành cho InterContinental Danang Sun Peninsula Resort; “Vietnam’s Leading Riverfront Hotel 2026” dành cho Hotel Royal Hoi An Danang và “Vietnam’s Leading Theme Park 2026” dành cho Sun World Ba Na Hills.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, các giải thưởng năm nay trải rộng trên nhiều loại hình sản phẩm, từ công viên chủ đề, cáp treo đến nghỉ dưỡng văn hóa, khu nghỉ dưỡng tích hợp, khách sạn biển, khách sạn phong cách sống và biệt thự cao cấp.

World Travel Awards được thành lập năm 1993, nhằm ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và khách sạn trên toàn cầu. Năm 2026 là lần thứ 33 giải thưởng này được tổ chức.