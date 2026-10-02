Lâm Đồng tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 được triển khai từ ngày 25.9 đến 5.12, trong đó cao điểm tập trung vào tháng 11.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, giá trị của “Ngày Văn hóa Việt Nam”; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa; đồng thời tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, các hoạt động cũng được gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), qua đó hình thành chuỗi sinh hoạt văn hóa tại khu dân cư và không gian công cộng.

Các hoạt động được tổ chức trọng điểm trong tháng 11.2026

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang, diễn ra từ ngày 13-15.11 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt Opera House và một số di tích lịch sử, văn hóa tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Chương trình dự kiến kết hợp âm nhạc đương đại với âm nhạc quốc tế, giới thiệu bản sắc văn hóa Lâm Đồng và Tây Nguyên; đồng thời tổ chức hội thảo về thành phố sáng tạo âm nhạc, tái hiện nghi lễ, lễ hội truyền thống và trưng bày không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống các dân tộc.

Trong chuỗi hoạt động, tỉnh cũng tổ chức sự kiện giao lưu kinh tế - văn hóa quốc tế “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026” và Giải Marathon hữu nghị Việt - Hàn, từ ngày 20-24.11 tại Quảng trường Lâm Viên. Sự kiện kết hợp hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm với các chương trình K-POP, văn hóa Việt Nam, trình diễn Hanbok và áo dài, lễ hội ẩm thực và văn hóa ban đêm.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động khác như: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026; trình diễn, trưng bày, triển lãm, giới thiệu di sản văn hóa và phát huy giá trị hệ thống bảo tàng, di tích; Tuần phim chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam; Mít tinh và Diễu hành áo dài Việt Nam với chủ đề “Ngàn sắc áo dài - lan tỏa văn hóa Việt”…

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; chú trọng đổi mới hình thức, tăng tính tương tác và sự tham gia của người dân, nghệ nhân, văn nghệ sĩ.

Trong đó, khu dân cư được xác định là địa bàn trọng tâm, người dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa trên môi trường mạng.