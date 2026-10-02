Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Khí phách non sông' kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu tham dự chương trình

Chương trình do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thực hiện.

Với chủ đề “Khí phách non sông”, chương trình khắc họa chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng - chí sĩ tiêu biểu của xứ Quảng, người dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp yêu nước và những giá trị mà ông theo đuổi. Từ quê hương, gia đình, quá trình học tập đến những năm tháng hoạt động yêu nước, làm báo, tham gia chính sự và đảm nhận những trọng trách của đất nước, cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng được tái hiện trong mối liên hệ với những biến động lớn của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Chương trình tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng

Thông qua các loại hình phóng sự, âm nhạc, hoạt cảnh và nghệ thuật múa, chương trình tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời làm nổi bật khí tiết, tinh thần trách nhiệm với đất nước và tư tưởng của một trí thức luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.

Từ câu chuyện về chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, chương trình gợi mở những giá trị có ý nghĩa đối với hôm nay như lòng yêu nước, bản lĩnh của người trí thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trước vận mệnh quê hương, đất nước.

Đảm nhận vai trò kịch bản và tổng đạo diễn chương trình, NSƯT Quang Hào định hình mạch kể, ngôn ngữ nghệ thuật, kết nối các dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng với nhiều hình thức biểu đạt sân khấu.

Thông qua các loại hình phóng sự, âm nhạc, hoạt cảnh và nghệ thuật múa, chương trình tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng

Đồng hành cùng Tổng đạo diễn có NSƯT Thanh Nam - Đạo diễn sân khấu; NS. Cao Xuân Dũng - Đạo diễn âm nhạc; NSƯT Huy Thông - Tổng biên đạo; Thu Hoài - Phó Tổng biên đạo; cùng các biên đạo Thái Hà, Thùy Dương, Hồng Hạnh, cùng sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương và các nghệ sĩ, diễn viên khách mời.

“Khí phách non sông” góp phần tưởng nhớ, tri ân những đóng góp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng đối với quê hương, đất nước; đồng thời đưa cuộc đời, sự nghiệp, những giá trị lịch sử và nhân cách của ông đến gần hơn với công chúng hôm nay. Qua ngôn ngữ sân khấu, câu chuyện về một chí sĩ xứ Quảng được tiếp nối bằng những thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người trí thức trước vận mệnh dân tộc.