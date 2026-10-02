'Hành trình Mẹ đỡ đầu' xúc động của công an phường với cậu bé mồ côi

Tại trụ sở làm việc, Đại úy Lò Thị Thủy, Đại úy Phạm Hoàng Hiệp cùng đồng đội đang cẩn thận chuẩn bị từng món quà, vài cân gạo thơm, thùng sữa và những món nhu yếu phẩm giản dị được xếp gọn gàng.

Hôm nay, như một lịch trình đã ăn sâu vào tiềm thức, họ lại nổ máy xe chuẩn bị lên đường. Chiếc xe len lỏi qua con ngõ chật hẹp, bỏ lại sau lưng nhịp sống tất bật, ồn ào của Thủ đô, tìm đến một mái nhà quen thuộc.

Sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cánh cửa khẽ mở. Đón những chiến sĩ Công an là ánh mắt ngây thơ, trong veo của cậu bé N.M.K. Bước sang tuổi thứ 8, thế giới của K không rộn rã như bao đứa trẻ khác. Em chật vật với chứng tự kỷ và căn bệnh chậm nói bẩm sinh. Năm 2023, biến cố ập đến mái nhà nhỏ khi người cha ruột đột ngột qua đời. Giờ đây, mọi sinh hoạt của Khôi chỉ biết trông cậy vào ông bà nội đã lớn tuổi, lại không có lương hưu. Quá trình lớn lên của cậu bé mồ côi ấy là những chuỗi ngày đầy rẫy khó khăn, chật vật.

Hiểu được sự trống trải ấy, Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên Công an phường Láng đã nhận đồng hành cùng em trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Chẳng có những lời lẽ giáo điều hay diễn văn to tát, buổi gặp gỡ lấp đầy bằng nụ cười khi trái bóng nhựa lăn trên sàn gạch cũ.

Những cán bộ Công an nắn nót cầm tay cậu bé, ân cần hỏi han ông bà về sức khỏe, về việc học hành của em trong tháng qua. Đôi khi, chạm đến trái tim con người không cần những điều quá lớn lao, mà chỉ là sự hiện diện đúng lúc. Lời hứa mỗi tháng không chỉ mang theo vật chất, mà gửi gắm một thông điệp vững chãi: Ở đây, em luôn được yêu thương và không bao giờ phải bước đi đơn độc.

Những khoảnh khắc dung dị ấy đã được chính Đại úy Thủy và Đại úy Hiệp tự tay ghi lại, dựng thành một sản phẩm truyền thông mang tên "The Journey to Visit Our Supported Child" (Hành trình thăm con đỡ đầu).

Điểm bất ngờ là các cán bộ CAP Láng đã mạnh dạn sử dụng lời dẫn hoàn toàn bằng tiếng Anh, kết hợp phụ đề song ngữ. Giữa bối cảnh bùng nổ thông tin, sự sáng tạo này cho thấy một hình ảnh rất khác về những cán bộ cơ sở: Năng động, nhạy bén, dám phá bỏ lối mòn trong phương thức tuyên truyền. Đó là cách họ biến tinh thần “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” thành những thước phim chạm đến cảm xúc người xem.

Câu chuyện khép lại, kíp trực vẫy tay chào tạm biệt Khôi để quay trở về với guồng quay chuyên môn, với nhịp sống của những người gác gác bình yên. Nhưng phía sau cánh cửa ấy, mầm xanh hi vọng vẫn đang lớn lên từng ngày, khắc sâu dấu ấn về những người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.