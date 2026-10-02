Chợ đồ cũ - nét văn hóa độc đáo của thủ đô Berlin

Vào ngày Chủ nhật hàng tuần, khu chợ đồ cũ ở Boxhagener Platz, hay được người Berlin gọi thân mật là “Boxi”, lại rộn ràng người mua, kẻ bán. Các gian hàng bày đủ loại quần áo, sách, băng đĩa nhạc, đồ thủy tinh, gia dụng, đồ chơi và những vật dụng đã qua sử dụng. Người trẻ đi thành nhóm, vừa trò chuyện vừa tìm kiếm những món đồ độc lạ. Người trung niên và lớn tuổi thong thả lựa những vật dụng gia đình, tìm lại những món đồ gợi nhớ một thời đã qua, hoặc đơn giản chỉ là dạo chợ, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của một ngày cuối tuần ở Berlin.

Chợ đồ cũ tại Boxhagener Platz thu hút rất nhiều người đến tham quan, mua sắm

Điều thú vị ở Boxi là không ai biết trước mình sẽ tìm thấy gì giữa những gian hàng đầy ắp đồ cũ. Một món đồ tưởng như bình thường có thể trở thành vật dụng hữu ích, một món quà bất ngờ, hoặc gợi nhớ về gia đình, cha mẹ, ông bà và những năm tháng đã qua.

Một quầy hàng trong chợ đồ cũ ở Boxhagener Platz

Đến chợ không chỉ để mua sắm, mà còn ngắm nhìn những đồ vật gợi về một thời đã xa

Với nhiều gia đình ở Berlin, mua đồ cũ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn là cách tìm được những vật dụng vẫn còn tốt, giá cả phải chăng và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Rất nhiều đồ gia dụng đã qua sử dụng được bày bán trong chợ

Xung quanh khu chợ là các quán cà phê, nhà hàng và cửa hiệu mang màu sắc đa văn hóa, góp phần tạo nên không gian sinh hoạt sôi động của Friedrichshain. Vì thế, Boxi không chỉ là nơi mua bán mà còn là điểm hẹn quen thuộc, nơi người trẻ và cư dân trong khu vực gặp gỡ, trò chuyện và tận hưởng những ngày cuối tuần bên nhau.

Khách hàng đang lựa chọn đĩa than - mặt hàng được rất nhiều người Berlin yêu thích

Năm nay, khu chợ Boxhagener Platz kỷ niệm 121 năm hoạt động. Khó hình dung nơi hôm nay nhộn nhịp người mua bán từng là vùng đất nông nghiệp. Cuối thế kỷ 19, khu vực này gắn với dinh thự và công viên Boxhagen nổi tiếng với những vườn anh đào trĩu quả. Cùng với quá trình đô thị hóa, khu vực này được quy hoạch thành quảng trường, và Boxhagener Platz dần trở thành một phần trong đời sống đô thị Berlin.

Một vali đồ chơi đầy màu sắc được bày bán tại chợ

Ngay từ thời Đế chế Đức, quảng trường đã được sử dụng làm nơi họp chợ, với hàng hóa được vận chuyển bằng những chiếc xe do chó kéo. Khu chợ tiếp tục tồn tại trong thời Đông Đức, trở thành nơi cung cấp nhu yếu phẩm cho cư dân trong khu vực. Sau khi nước Đức thống nhất, những biến động đầu thập niên 1990 khiến khu vực chợ trở thành điểm đến của nhiều người tìm việc. Năm 1995, chợ được tư nhân hóa, và từ đó mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử Boxi.

Khách hàng lựa chọn, ngắm nhìn những hàng hoá bày bán trong chợ

Đáng chú ý, khu chợ cũng từng ghi dấu sự hiện diện của cộng đồng người Việt. Trong những năm 1990 và 2000, nhiều tiểu thương Việt Nam mang hàng hóa đến đây buôn bán. Theo thời gian, phần lớn đã nghỉ bán, nay chỉ còn lác đác một vài quầy hàng của người Việt. Thế hệ con cái họ cũng không tiếp nối công việc của cha mẹ.

Một quầy hàng tại chợ đồ cũ Boxhagener Platz

Ngày nay, Boxi trẻ trung và sôi động hơn, nhưng những dấu tích của quá khứ vẫn hiện diện lặng lẽ trên quảng trường này. Những viên đá đánh dấu vị trí đầu và cuối của các gian hàng vẫn nằm dưới mặt đất. Dù việc bố trí chợ nay được thực hiện bằng máy tính, những viên đá này vẫn được sử dụng làm điểm chỉ dẫn khi dựng gian hàng. Ở phía Đông quảng trường còn có một nhà vệ sinh công cộng bằng gang với 10 buồng. Công trình này được xây dựng sau khi chợ mở cửa do nhu cầu sử dụng tăng lên và vẫn tồn tại đến nay.

Một góc nhỏ trong chợ

Boxhagener Platz không chỉ là một khu chợ mà còn gắn với đời sống văn hóa Berlin. Những chú chim cánh cụt bằng đồng bên hồ nước đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ cư dân. Nhà văn Torsten Schulz, người từng lớn lên tại đây, lấy quảng trường làm bối cảnh cho tiểu thuyết Boxhagener Platz, kể về cuộc sống ở Đông Berlin năm 1968. Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành phim. Quảng trường cũng từng là nơi lui tới của nhiều nghệ sĩ, diễn viên và nhân vật nổi tiếng.

Khu chợ tấp nập người mua, người bán trong ngày cuối tuần

Ra khỏi khu chợ, Friedrichshain hiện ra với những quán cà phê, nhà hàng và cửa hiệu. Tiếng Đức hòa cùng tiếng Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và cả tiếng Việt, tạo nên bức tranh đa văn hóa đặc trưng của khu phố. Trong không gian ấy, Boxi vẫn giữ vai trò của một khu chợ địa phương, nơi người dân từ nhiều nơi đến mua bán, gặp gỡ và tìm kiếm những món đồ khó bắt gặp ở các cửa hàng bình thường.

Một người đàn ông đang chơi đàn ghita giữa “rừng” đồ cũ

Sau hơn 120 năm, Boxi tiếp tục thay đổi cùng Berlin. Người bán, người mua và những món đồ trên các quầy chợ có thể khác đi theo từng giai đoạn lịch sử, nhưng những dấu tích cũ vẫn ở lại. Giữa một Friedrichshain trẻ trung và đa văn hóa, Boxhagener Platz vẫn là nơi giao thoa giữa cái cũ và cái mới, nơi một món đồ từng thuộc về một gia đình có thể bắt đầu hành trình mới trong một ngôi nhà khác.