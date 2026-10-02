Ba trải nghiệm ẩm thực biến bữa ăn thành hành trình khám phá Singapore

Theo báo cáo xu hướng nghỉ dưỡng “Taste of Home Asia Pacific”, 84% du khách Việt Nam lựa chọn điểm đến dựa trên ẩm thực địa phương, trong khi 48% xem việc khám phá món ăn đặc trưng là động lực chính cho chuyến đi.

Điều này cho thấy ẩm thực ngày càng có sức nặng trong quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

Tại Singapore, sức hút không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở những trải nghiệm xoay quanh bàn ăn như chuyến đi ra biển để thưởng thức hải sản, cách một nét văn hóa truyền thống được đưa vào nhà hàng hiện đại đến những hương vị Singapore quen thuộc được diễn giải dưới góc nhìn mới.

Dùng bữa giữa biển khơi

Smith Marine vốn là một trang trại nuôi cá được thành lập vào năm 2006, trước khi chuyển đổi thành nhà hàng hải sản nổi đầu tiên của Singapore vào năm 2014.

Smith Marine nằm trên một kelong giữa vùng biển gần Pulau Ubin, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị của Singapore. Ảnh: Little Day Out.

Không gian được xây dựng theo mô hình kelong (dạng nhà bè hoặc giàn nổi trên mặt nước) gắn với hoạt động nuôi và đánh bắt thủy sản truyền thống trong khu vực.

Từ bến Changi Point, du khách mất khoảng 10 phút đi thuyền ra vùng biển gần Pulau Ubin. Điều thú vị là trải nghiệm bắt đầu từ trước khi món ăn được dọn lên bàn.

Một điểm thú vị khác tại Smith Marine là trải nghiệm zi char giữa biển. Zi char là một từ bắt nguồn từ tiếng Phúc Kiến, trong đó “zi" nghĩa là “nấu”, còn “char" là “chiên”, dùng để chỉ những món ăn mang phong cách nấu tại nhà của người Hoa.

Zi char thường được thưởng thức theo nhóm, với nhiều món đặt giữa bàn để cùng chia sẻ. Tại Smith Marine, nét văn hóa ăn uống quen thuộc ấy được đặt trong một bối cảnh hoàn toàn khác: giữa không gian mở ngoài khơi, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Thực khách có thể quây quần bên những món đặc trưng như cua sốt ớt, tôm trứng muối hay cá hấp trong làn gió biển và khung cảnh mặt nước bao quanh. Đặc biệt, du khách còn có thể tự tay câu cá tại khu vực riêng.

Với sự hướng dẫn của nhân viên, ngay cả người lần đầu thử sức cũng có thể câu được những loại cá như cá chẽm, sau đó chuyển trực tiếp cho đầu bếp chế biến.

Cua sốt ớt - một trong những món zi char quen thuộc được thưởng thức giữa không gian biển tại Smith Marine. Ảnh: Sethlui.

Nhờ vậy, trải nghiệm “từ nơi nuôi đến bàn ăn” trở nên trực quan hơn khi thực khách có thể tận mắt chứng kiến và tham gia vào một phần hành trình của nguyên liệu.

Đây là trải nghiệm du khách Việt không nên bỏ lỡ. Bởi hơn cả một bữa hải sản tươi ngon, đây là trải nghiệm để thưởng thức một nét văn hóa ăn uống rất Singapore trong không gian gắn với đời sống ven biển của Đảo quốc.