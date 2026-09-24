Mùa trăng ấm áp nơi vùng cao

Trung thu năm nay, em Vừ Thị Ngọc Linh, bản Tìa Ló, xã Pu Nhi được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội cùng các bạn nhỏ trong bản. Giữa tiếng nhạc, tiếng cười và những món quà được trao tận tay, Linh háo hức tham gia các hoạt động. Đặc biệt, em thích thú khi lần đầu được đứng trước ống kính để lưu lại hình ảnh của mình trong ngày Trung thu. Ban đầu còn bỡ ngỡ, dè dặt, nhưng khi thấy hình ảnh của mình hiện lên trên màn hình, Linh dần quen với việc tạo dáng và trở nên tự nhiên hơn. Thấy vậy, những bạn nhỏ khác cũng tò mò làm theo, từ ngại ngùng đến mạnh dạn trước ống kính máy ảnh.

Chương trình “Trung thu yêu thương - Trao gửi nụ cười” do Dự án Chạm Nắng thuộc Công ty TNHH Giáo dục và Truyền thông Dương Thanh Quang tổ chức mang đến cho trẻ em bản Tìa Ló một ngày hội nhiều màu sắc. Những tiết mục văn nghệ của các bạn nhỏ đến từ Câu lạc bộ Khiêu vũ Sức Sống Trẻ Điện Biên, cùng các hoạt động giao lưu, vui chơi tạo nên không khí náo nức. Những bức ảnh được chụp trong ngày hội sau đó in và trao tặng, để mỗi em có thể mang về một kỷ niệm riêng của mùa Trung thu.

Chương trình “Trung thu yêu thương - Trao gửi nụ cười” do Dự án Chạm Nắng thuộc Công ty TNHH Giáo dục và Truyền thông Dương Thanh Quang tổ chức tại bản Tìa Ló, xã Pu Nhi.

Theo chị Bùi Phương Thảo, đại diện Dự án Chạm Nắng, để chuẩn bị cho chương trình Trung thu này, phụ huynh cùng các vũ công nhí đã dành nhiều ngày hoàn thiện 300 phần quà. Bánh kẹo được phân loại, từng món đồ được sắp xếp, đóng gói cẩn thận. Với các vũ công nhí, chuyến đi là dịp rời khỏi những buổi tập, biểu diễn quen thuộc để tự tay trao quà và mang những tiết mục đã chuẩn bị đến với các bạn nhỏ vùng cao. Còn với trẻ em bản Tìa Ló, chương trình mở ra những trải nghiệm mới mẻ, từ thưởng thức khiêu vũ, tham gia các hoạt động tập thể đến lần đầu được lưu giữ hình ảnh của mình trong một ngày Trung thu.

Rời xã Pu Nhi, hành trình sẻ chia tiếp tục đến với trẻ em tại Phân hiệu Sá Tổng 2, Trường Mầm non Mường Lay, phường Mường Lay. Vượt qua những cung đường quanh co, các thành viên Câu lạc bộ Kết nối bạn trẻ Điện Biên tại Hà Nội mang theo những phần quà dành tặng các em trong chương trình tình nguyện “Chắp cánh ước mơ” năm 2026.

Trẻ em tại bản Tìa Ló, xã Pu Nhi trải nghiệm chụp ảnh tại chương trình Trung thu.

Tại đây, 20 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao những phần quà thiết thực, góp thêm niềm vui trong dịp Trung thu. Những gương mặt ban đầu còn rụt rè dần cởi mở khi cùng tham gia giao lưu, vui chơi, nhận bánh kẹo và phá cỗ. Điểm trường vốn quen với những giờ học trở nên náo nhiệt hơn bởi tiếng cười và sự háo hức của trẻ nhỏ.

Chị Lò Phương Thảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối bạn trẻ Điện Biên tại Hà Nội chia sẻ: Trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, vì vậy chúng tôi mong muốn mỗi chuyến đi không chỉ mang đến những phần quà mà còn dành thời gian vui chơi, trò chuyện, để các em cảm nhận được sự quan tâm và có thêm niềm vui trong những dịp đặc biệt như Tết Trung thu. Những món quà có thể không lớn, nhưng sự chung tay của mỗi người sẽ góp phần mang đến cho các em một mùa trăng ấm áp hơn.

Chương trình Chắp cánh ước mơ do Câu lạc bộ Kết nối bạn trẻ Điện Biên tại Hà Nội tổ chức tại Phân hiệu Sá Tổng 2, Trường Mầm non Mường Lay.

Tại nhiều địa bàn vùng cao, biên giới khác, những chương trình Trung thu ấm áp cũng được chuẩn bị bằng sự chung tay của cộng đồng. Hơn 6 giờ sáng, vượt gần 20km đường dốc, các đơn vị tổ chức chương trình “Biên cương, đêm hội trăng rằm” đã có mặt tại Điểm trường Nậm Ty, Phân hiệu Hua Thanh thuộc Trường Tiểu học Thanh Nưa, xã Thanh Nưa.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhà hảo tâm cùng các cô giáo nhanh chóng bắt tay vào công việc. Người dựng, trang trí sân khấu; người sắp xếp quà bánh; người chuẩn bị mâm cỗ. Từng phần việc nối tiếp nhau, tạo nên một không gian rực rỡ sắc cờ, đèn ông sao, sẵn sàng cho tiếng nhạc và những hoạt động vui Trung thu của các em nhỏ.

Sự chuẩn bị ấy nhanh chóng được đáp lại bằng những gương mặt háo hức của trẻ nhỏ. Các em hào hứng tham gia biểu diễn những ca khúc về thiếu nhi, giao lưu, vui chơi và nhận quà. Sân trường vùng biên vốn quen với tiếng đọc bài, tiếng gọi nhau trong giờ ra chơi trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười, tiếng nhạc và tiếng trống hội. Đặc biệt, các em được thưởng thức màn múa lân do chính những người lính biên phòng biểu diễn. Những chiến sĩ thường ngày làm nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, nay cùng nhau chuẩn bị một tiết mục dành cho thiếu nhi. Tiếng trống rộn rã, những bước múa sôi động và ánh mắt thích thú của các em tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ của Trung thu nơi biên giới.

Em Hờ Thị Mai, học sinh lớp 5A12, hào hứng kể về những trải nghiệm trong chương trình: Trung thu năm nay em được ăn nhiều bánh kẹo, được các bác tặng đèn ông sao, đồ chơi Trung thu và tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà tặng. Em còn được xem múa lân và biểu diễn những tiết mục văn nghệ. Em vui và thích lắm.

Chương trình do Đồn Biên phòng Thanh Luông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các nhà hảo tâm đến từ Quỹ Ngôi sao Phương Bắc và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tổ chức. Sự phối hợp của các đơn vị, nhà hảo tâm và nhà trường đã góp thêm những điều kiện để trẻ em tại bản Nậm Ty có một ngày Tết Trung thu với nhiều niềm vui.

Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Luông cho biết: Hằng năm, đơn vị đều quan tâm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động vui Trung thu cho các cháu trên địa bàn. Chúng tôi mong muốn qua những hoạt động như vậy, các cháu có thêm niềm vui, có một mùa Trung thu ý nghĩa; đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với trẻ em nơi biên giới.

Với sự quan tâm của cộng đồng, mùa Trung thu năm nay đang được nối dài đến những bản vùng cao, biên giới, mang theo niềm vui và những trải nghiệm ý nghĩa dành cho trẻ nhỏ. Sự đồng hành ấy đã và đang góp phần để Trung thu đến gần hơn với mọi trẻ em, để mùa trăng trở thành dịp gắn kết cộng đồng và lưu giữ những ký ức đẹp trong tuổi thơ.