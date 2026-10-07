Bền lòng làm việc thiện

Bà Thu vận động hỗ trợ nhà ở cho các hoàn cảnh khó khăn

Nối những tấm lòng

Ở tuổi gần 80, bà Thu vẫn giữ nhịp công việc quen thuộc. Khi cùng các thành viên chuẩn bị những suất ăn cho bệnh nhân, lúc đến bệnh viện thăm hỏi người khó khăn, khi lại tìm nguồn lực hỗ trợ một hoàn cảnh cấp thiết. Công việc nối tiếp nhau, trở thành một phần cuộc sống của người phụ nữ đã dành hơn 40 năm cho hoạt động xã hội.

Sinh năm 1948, bà Nguyễn Thị Thu đến với công tác xã hội từ những năm còn là giáo viên. Sau đó, bà tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, từ khuyến học, công tác phụ nữ đến Mặt trận. Năm 2012, bà tham gia xây dựng Chi hội Ái Tâm Đà Lạt.

Từ vài chục thành viên ban đầu, đến nay chi hội đã có hơn 250 hội viên. Theo bà, điều làm nên sức bền của chi hội là sự tâm huyết của các thành viên. Người góp kinh phí, người góp công, người hỗ trợ phương tiện, người đóng góp chuyên môn. Nhiều hội viên đã nghỉ hưu nhưng vẫn đều đặn đồng hành. Nhờ vậy, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng được duy trì ổn định.

Với bà Thu, vận động được nguồn lực mới chỉ là bước đầu; giữ được niềm tin của người đóng góp và trao sự sẻ chia đúng nơi, đúng lúc mới là điều quan trọng. Trước mỗi trường hợp, bà đều tìm hiểu hoàn cảnh, nắm nhu cầu thực tế để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp.

Trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do thiên tai

Từ những suất cháo, suất ăn cho bệnh nhân, quà tặng người già, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến học bổng, nhà tình thương, hỗ trợ hộ nghèo, cứu trợ thiên tai..., các hoạt động của Chi hội Ái Tâm Đà Lạt được duy trì đều đặn, thiết thực. Với những trường hợp khó khăn đột xuất, bà cùng các thành viên nhanh chóng kết nối nguồn lực, trực tiếp đến tận nơi tìm hiểu và trao hỗ trợ.

“Còn sức thì còn làm”

Chỉ trong 4 năm qua, bà Thu đã trực tiếp vận động hơn 2 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện. Nguồn lực được dành để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, trao học bổng, xây nhà tình thương, cứu trợ thiên tai, chăm lo người già, trẻ em và những hoàn cảnh đặc biệt. Riêng các chương trình nấu ăn của chi hội đã phục vụ hơn 43.200 lượt người. “Làm việc thiện phải xuất phát từ cái tâm, nhưng nếu muốn làm lâu dài thì phải có trách nhiệm và giữ được uy tín”, bà Thu chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, dù tuổi cao, bà Thu vẫn luôn nhiệt tình, trách nhiệm và mẫu mực trong công tác xã hội. “Cô Thu luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện, có tinh thần trách nhiệm cao. Chi hội Ái Tâm Đà Lạt là một trong những chi hội có nhiều đóng góp cho hoạt động của Tỉnh hội”, ông Lực nhận xét.

Những suất cơm nghĩa tình được bà Thu (đầu tiên, bên phải) duy trì trong nhiều năm qua

Với những đóng góp bền bỉ ấy, bà Thu đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp hội và địa phương. Nhưng với bà, phần thưởng ý nghĩa nhất vẫn là khi một bệnh nhân có thêm cơ hội chữa bệnh, một em nhỏ tiếp tục được đến trường hay một gia đình vượt qua lúc khó khăn.“Còn sức thì còn làm” - suy nghĩ giản dị ấy đã giữ bà gắn bó với công việc thiện nguyện suốt nhiều năm. Và cũng từ sự bền bỉ ấy, những kết nối được nối dài, những nguồn lực tiếp tục được trao đi, để sự sẻ chia đến gần hơn với những người đang cần giúp đỡ.