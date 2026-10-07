Sắc màu văn hóa nơi vùng sâu Tà Năng

Các đội đến từ các thôn tham gia trình diễn Carnaval văn hóa cồng chiêng

Sức sống mới từ cội nguồn văn hóa

Ngay từ sáng sớm, trung tâm xã Tà Năng đã rộn rã bước chân của các nghệ nhân và đông đảo Nhân dân từ khắp các thôn đổ về. Trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, 8 đoàn nghệ nhân đại diện cho các thôn: Đoàn Kết, Tou Neh, Tà Sơn, Cha Rang Hao, Tân Hạ, Toa Cát, Ma Bó và Chơ Rung cùng hội tụ và mang theo niềm tự hào của người con núi rừng cao nguyên.

Tham gia trò chơi giã gạo

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn trình diễn Carnaval văn hóa cồng chiêng. Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, các đoàn nghệ nhân lần lượt tiến vào sân khấu, trình diễn những điệu xoang uyển chuyển, phô diễn trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng của thôn mình.

Càng về trưa, không khí ngày hội càng thêm sôi nổi, hấp dẫn với các phần thi, từ trang trí không gian ngày hội truyền thống đậm chất bản địa, đến các trò chơi dân gian kịch tính như đưa nước về làng, nhảy bao bố, đẩy gậy, giã gạo đều nhận được những tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Các đội tham gia hội thi chế biến ẩm thực dân gian đã mang đến một không gian đậm đà hương vị núi rừng

Đặc biệt, hội thi chế biến ẩm thực dân gian đã mang đến một không gian đậm đà hương vị núi rừng. Mâm cỗ của các thôn được bài trí khéo léo với rượu cần nồng nàn cùng các món ăn truyền thống chế biến từ sản vật địa phương, phản ánh sự phong phú trong đời sống văn hóa ẩm thực của đồng bào.

Tham gia trò chơi nhảy bao bố

Gạt đi giọt mồ hôi sau những nhịp giã gạo nhịp nhàng, anh Ya Min, một người dân địa phương phấn khởi chia sẻ: “Đáng ra hôm nay là ngày tôi phải lên rẫy làm việc, nhưng vì có ngày hội lớn của xã nên cả nhà tôi nghỉ xả hơi một bữa để tham dự. Chỉ có những dịp như thế này, mọi người trong thôn, trong xã mới có cơ hội gặp nhau, quây quần và chung vui trọn vẹn”.

Phát huy vai trò người có uy tín

Nội dung mang ý nghĩa sâu sắc tại ngày hội lần này là chương trình gặp mặt, tri ân 14 vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm ghi nhận sự đồng hành, đóng góp thầm lặng của các vị già làng, người có uy tín trong công tác vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chung tay giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các đội đến từ các thôn trên địa bàn

Xúc động trước sự quan tâm của chính quyền, bà Cil Ka Hạnh, người có uy tín xã Tà Năng bộc bạch: "Đây không chỉ là không gian để bà con gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại cội nguồn, trân trọng những giá trị cha ông để lại và cảm nhận sâu sắc tình đoàn kết trong cộng đồng".

Khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa gắn với củng cố khối đại đoàn kết, ông Trần Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Năng, Trưởng Ban Tổ chức ngày hội nhấn mạnh: “Tà Năng là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với truyền thống văn hóa phong phú, giàu bản sắc.

Gặp mặt, tri ân 14 vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã

Việc gìn giữ và phát huy những giá trị đó không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà là của toàn thể cộng đồng. Trong thời gian tới, địa phương mong muốn các vị già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, tuyên truyền vận động bà con giữ gìn bản sắc, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng xã Tà Năng ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao xã Tà Năng lần thứ I khép lại trong niềm hân hoan của đông đảo Nhân dân. Những điệu múa, tiếng cồng chiêng và cái nắm tay thắm tình đoàn kết sẽ tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Tà Năng vững tin trên con đường phát triển.

Gặp mặt, tri ân 14 vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã