Mùa ruốc ở Bảo Ninh

Theo ngư dân làng biển Bảo Ninh (nay là các tổ dân phố Bảo Ninh 1, 2, 3, 4), phường Đồng Hới, những ngày gần đây, ruốc xuất hiện dày đặc ở vùng biển ven bờ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con khẩn trương ra khơi, hy vọng có những chuyến biển bội thu.

Tàu đánh bắt ruốc của ngư dân Bảo Ninh đang đánh bắt trên biển - Ảnh: P.P

Để đánh bắt ruốc, mỗi tàu thường có 2-3 thuyền viên, sử dụng te-loại ngư cụ gồm hai cây gỗ dài, ở giữa gắn lưới để xúc ruốc. Tàu xuất phát từ sáng sớm. Khi khoang đã đầy ruốc, ngư dân nhanh chóng vào bờ bốc dỡ rồi tiếp tục vươn khơi. Có tàu mỗi ngày thực hiện 2-3 chuyến biển, thu về từ 5-8 tạ ruốc.

Ngư dân Đào Văn Đồng, ở tổ dân phố Bảo Ninh 2 phấn khởi cho biết: “Mấy hôm nay ruốc xuất hiện nhiều, có ngày tàu của gia đình tôi với 3 lao động đánh bắt được gần 8 tạ. Với giá bán tại bãi biển 12.000 đồng/kg ruốc tươi, chúng tôi cũng thu được tiền triệu, bù đắp cho những ngày mưa lũ trước đó không thể ra biển”.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, ruốc có quanh năm nhưng thường xuất hiện nhiều từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch. Vào mùa, ruốc đi theo từng đợt, kết thành những luồng màu đỏ nổi bật trên mặt biển, giúp ngư dân dễ nhận biết để tổ chức đánh bắt. Hiện làng biển Bảo Ninh có 25 tàu chuyên khai thác ruốc. Nhờ nắm bắt được đặc điểm của từng luồng ruốc, bà con có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ nghề biển.

Ngư dân đưa ruốc về phơi cho được nắng - Ảnh: P.P

Không chỉ được mùa, ngư dân Bảo Ninh còn gặp thuận lợi khi những ngày qua thời tiết nắng ráo, tạo điều kiện để phơi ruốc. Nếu ruốc tươi được bán với giá khoảng 12.000 đồng/kg thì ruốc khô có thể đạt từ 120.000-160.000 đồng/kg, giúp nâng cao giá trị sản phẩm.

Chị Hoàng Thị Lý, ở tổ dân phố Bảo Ninh 3, chia sẻ: “Tàu của gia đình ra biển từ sáng sớm. Khi đánh bắt được ruốc, thuyền nhanh chóng cập bến để đưa ruốc lên bờ phơi cho kịp nắng. Chúng tôi tranh thủ phơi ruốc để tăng thêm giá trị, nâng cao thu nhập từ những chuyến biển của chồng. Những chuyến biển cuối ngày, nếu không còn nắng, gia đình sẽ muối mắm hoặc bán cho các cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn”.

Mùa ruốc không chỉ mang lại niềm vui cho những ngư dân trực tiếp vươn khơi mà còn làm rộn ràng nhịp sống làng biển Bảo Ninh. Từ những chuyến tàu đầy ắp ruốc đến những sân phơi vàng dưới nắng, tất cả tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp, gửi gắm niềm vui được mùa và hy vọng về những ngày biển thuận, cá tôm đầy khoang.

Chùm ảnh phóng viên vừa ghi lại:

Tàu của ngư dân Bảo Ninh đang đánh bắt ruốc trên biển - Ảnh: P.P

Ngư dân chở ruốc về phơi - Ảnh: P.P

Những mẻ ruốc tươi rói được ngư dân phơi cho kịp nắng - Ảnh: P.P

Ruốc vừa phơi khô vẫn giữ nguyên vị tươi, ngọt - Ảnh: P.P

Ruốc vừa được thu gom sau 1 ngày phơi nắng - Ảnh: P.P

Ruốc phơi xong được đóng bao đưa về nhà, đưa đi tiêu thụ với giá trị tăng gấp nhiều lần - Ảnh: P.P

Phan Phương (thực hiện)