Cục Điện ảnh hợp tác phát sóng gần 1.000 bộ phim Việt Nam

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham dự buổi lễ.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp tuyển chọn, giới thiệu và phát sóng miễn phí khoảng 1.000 bộ phim thuộc ba thể loại: phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Hoạt động hướng tới xây dựng các chương trình phim thành điểm hẹn thường xuyên của những tác phẩm có giá trị, qua đó kết nối ký ức điện ảnh với các thế hệ khán giả hôm nay.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tham dự lễ ký kết

Nguồn phim gồm nhiều tác phẩm kinh điển và các phim do Nhà nước đặt hàng sản xuất trong nhiều giai đoạn. Riêng danh mục phim truyện Việt Nam được lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam hiện có 460 mục phim, sản xuất từ năm 1959-2014.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh, đây là hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành điện ảnh và cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Thủ đô, nhằm đưa những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị đến gần hơn với công chúng, đồng thời tiếp tục phát huy giá trị của di sản điện ảnh trong đời sống đương đại.

Theo Cục trưởng Đặng Trần Cường, qua nhiều thế hệ, điện ảnh Việt Nam đã để lại một kho tàng tác phẩm có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Trong đó, nhiều bộ phim được sản xuất từ nguồn ngân sách nhà nước, phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, có giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và nhân văn. Đây là những tài sản tinh thần cần tiếp tục được khai thác, phổ biến, qua đó phát huy tốt hơn giá trị nội dung, tư tưởng và nghệ thuật.

Cục trưởng cho rằng, chuyên mục “Hẹn với phim Việt” là cách làm thiết thực để đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trở lại gần hơn với đời sống công chúng. Chương trình không chỉ phát sóng phim mà còn giới thiệu về tác phẩm, quá trình sáng tạo và những câu chuyện phía sau mỗi bộ phim, giúp khán giả có thêm thông tin để hiểu và trân trọng những giá trị của điện ảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ ký kết

Đặc biệt, với lợi thế là cơ quan báo chí đa phương tiện của Thủ đô, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có điều kiện đưa các tác phẩm điện ảnh đến nhiều nhóm công chúng thông qua truyền hình, phát thanh, báo điện tử và các nền tảng số.

Những bộ phim gắn với Hà Nội, lịch sử, văn hóa và con người Thủ đô cũng sẽ góp phần tạo bản sắc riêng, tăng sự gần gũi của chương trình với khán giả.

Cùng với việc phát sóng phim, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về điện ảnh; giới thiệu tác phẩm, nghệ sĩ, nhà làm phim; quảng bá các sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế, trong đó có Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm phát biểu tại buổi lễ

Cục trưởng Đặng Trần Cường bày tỏ mong muốn sau lễ ký kết, các đơn vị đầu mối của hai bên sớm xây dựng kế hoạch cụ thể về danh mục phim, chủ đề, tiến độ và phương thức phối hợp để chương trình được triển khai hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ đánh giá kết quả, tiếp nhận phản hồi của công chúng và từng bước hoàn thiện chương trình, tạo sức lan tỏa lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, việc tổ chức phát sóng phim phục vụ khán giả là chủ trương được đặt ra từ lâu nhưng đến nay mới có điều kiện triển khai. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi kho phim đồ sộ, được xem là một phần di sản điện ảnh Việt Nam, tiếp tục được phát huy trong đời sống và đến với đông đảo công chúng.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại buổi lễ

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, chương trình có ý nghĩa trong việc lan tỏa những tác phẩm có giá trị về lãnh tụ, lịch sử, văn hóa, cách mạng. Bộ VHTTDL sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Cục Điện ảnh đưa những thước phim quý, từ thời kỳ đầu của điện ảnh cách mạng đến các tác phẩm được sản xuất trong những năm gần đây, đến với khán giả.

Theo Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm, danh mục phim dự kiến có nhiều tác phẩm quen thuộc như Chung một dòng sông, Vợ chồng A Phủ, Con chim vành khuyên, Em bé Hà Nội, Đến hẹn lại lên, Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười, Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi, Đừng đốt, Mùi cỏ cháy…

Qua các tác phẩm, khán giả có cơ hội nhìn lại những chặng đường của đất nước trong chiến tranh và hòa bình, những đổi thay của làng quê, phố thị, cùng những câu chuyện về con người, tình yêu, khát vọng sống và phẩm giá.

Nhiều bộ phim về Hà Nội cũng được lựa chọn phát sóng như Em bé Hà Nội, Hà Nội mùa đông 1946, Mùa ổi, Hà Nội 12 ngày đêm, góp phần khơi gợi tình yêu Hà Nội qua ngôn ngữ điện ảnh.

Các đại biểu tại lễ ký kết

Điểm nhấn của chương trình mang tên “Hẹn với phim Việt” là phần giới thiệu ngắn trước mỗi bộ phim, cung cấp thông tin về hoàn cảnh ra đời, những chi tiết nghệ thuật đáng chú ý hoặc câu chuyện phía sau tác phẩm, vai diễn.

"Khi điều kiện cho phép, chương trình sẽ có sự tham gia của các nhà làm phim, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu điện ảnh nhằm giúp khán giả có thêm góc nhìn về tác phẩm"- ông Nguyễn Kim Khiêm cho biết.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội dự kiến tổ chức các đợt phim theo chủ đề, đồng thời triển khai giới thiệu chương trình trên truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và các nền tảng số. Qua đó, những giá trị của điện ảnh Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục được lưu giữ, lan tỏa và tạo sự kết nối với công chúng đương đại.