Viết về con gái đi lấy chồng, nhà văn Phạm Ngọc Tiến giành giải Nhất

Chiều 29/9, tại Trường Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia Đình Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết - trao giải cuộc thi viết chủ đề Cha và con gái lần thứ 4, năm 2026.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng BTC đánh giá cao ở cuộc thi năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng bài viết mà chính là biên độ cảm xúc rất rộng và sự chân thực đến nao lòng mà các tác giả mang lại.

"Đa phần các bài viết năm nay đã vượt qua khuôn khổ của những lời tâm tình thông thường để chạm đến những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn con người. Sự tham gia của đông đảo cây bút từ mọi lứa tuổi cho thấy sức sống mãnh liệt của tình cha con trong xã hội hiện đại, đặt ra cho Ban giám khảo một áp lực rất lớn nhưng cũng đầy vinh dự trong việc cân nhắc từng điểm số, từng câu chữ để không bỏ sót một tác phẩm có chất lượng nào", nhà báo Hồ Minh Chiến đánh giá.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại lễ tổng kết và trao giải, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ cũng tìm thấy chính mình trong nhiều trang viết, trong nhiều câu chuyện về tình cha con.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, trong xã hội đang vận động quá nhanh với toàn cầu hóa và AI, một bữa cơm gia đình ấm áp, đầy đủ các thành viên, một khoảng lặng trong tâm hồn đề nghĩ về nhau trong tình thân gia đình ngày càng quý giá. Cha và con gái lặng đi dưới những trang viết, vì thế là sợi neo giữ gìn những giá trị tinh thần vô giá.

Từ góc nhìn chuyên môn, nhà thơ Hồng Thanh Quang cho biết, quá trình đọc và chấm giải năm nay, ông đã nhiều lần lặng đi trước những trang viết đẫm sự chân thành. Nhiều bài viết mộc mạc, không mài giũa kỹ thuật câu chữ nhưng lại bàng bạc một thứ tình phụ tử thiêng liêng đã làm bừng sáng giá trị nhân văn của tác phẩm.

BTC trao giải cho 2 tác giả giành giải Nhất.

Kết quả, BTC đã trao 1 giải Kết nối, 5 giải Chuyên đề; 3 giải Ba, 2 giải Nhì, 2 giải Nhất.

Đáng chú ý đây cũng là năm đầu tiên sau 4 lần tổ chức, cuộc thi viết chủ Cha và con gái trao đồng giải Nhất cho 2 tác giả: Bùi Kim Thùy, Thành viên Hội đồng cố vấn Harvard khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với tác phẩm Người thầy đầu tiên, nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm Con gái đi lấy chồng.

Đây là 2 tác phẩm được Ban giám khảo đánh giá cao nhất cả về nội dung và hình thức thể hiện, đại diện tiêu biểu cho tinh thần của cuộc thi, đó là tôn vinh, lan tỏa tình cảm đặc biệt giữa cha và con gái, giữ ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình Việt Nam.

2 tác giả giành giải Nhì.