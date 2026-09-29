Đưa hàng 1000 di sản điện ảnh Việt đến gần hơn với công chúng

Chiều 29/9, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết hợp tác nhằm tuyển chọn, giới thiệu và phát sóng miễn phí các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trên các kênh sóng của Cơ quan.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Kim Khiêm, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội cho biết, với ba vệt phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, hoạt động hợp tác hướng tới hình thành một không gian thưởng thức điện ảnh Việt thường xuyên trên sóng truyền hình để những bộ phim giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn tiếp tục được công chúng đón nhận.

Nguồn phim trong khuôn khổ hợp tác có tổng số khoảng 1.000 bộ phim, gồm ba thể loại: phim truyện, phim hoạt hình và phim tài liệu. Riêng danh mục phim truyện Việt Nam lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam đã có 460 mục phim, năm sản xuất trải từ 1959 đến 2014. Danh mục quy tụ nhiều tác phẩm quen thuộc như: Chung một dòng sông, Vợ chồng A Phủ, Con chim vành khuyên, Em bé Hà Nội, Đến hẹn lại lên, Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười, Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi, Đừng đốt, Mùi cỏ cháy… Các phim phát sóng cụ thể sẽ được hai bên lựa chọn và thống nhất theo phạm vi hợp tác.

Qua những tác phẩm ấy, khán giả có thể gặp lại hình ảnh đất nước trong chiến tranh và hòa bình, những đổi thay của làng quê, phố thị, những phận người cùng khát vọng sống, yêu thương và gìn giữ phẩm giá. Có những cảnh phim gợi nhớ một thời tuổi trẻ; có những câu chuyện, khi xem lại ở một độ tuổi khác mở ra một cách cảm nhận mới. Chính khả năng đối thoại với người xem qua nhiều thế hệ tạo nên sức bền của điện ảnh.

Thông qua hợp tác với Cục Điện ảnh, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mong muốn góp phần đưa nguồn tác phẩm được lưu giữ trở thành một phần gần gũi hơn của đời sống văn hóa. Khi một bộ phim được xem, nhắc lại và người trẻ tiếp nhận bằng trải nghiệm của mình, giá trị của tác phẩm tiếp tục được bồi đắp. Đó cũng là cách thiết thực để nuôi dưỡng tình yêu điện ảnh Việt và tạo thêm sự quan tâm của công chúng đối với sáng tạo trong nước.

Đại diện Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Cục Điện ảnh cùng nhau ký kết hợp tác.

Tại buổi lễ ký kết, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, lễ ký kết là một bước tiến mới trong việc triển khai để đưa các phim nhà nước đặt hàng đến với người xem.

"Hiện nay, trải qua nhiều thời kỳ, chúng ta đã có một kho tàng tác phẩm có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Đó chính là tài sản tinh thần cần tiếp tục được triển khai, khai thác, phổ biến và phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới đối với công chúng và người xem. Vì vậy, việc hợp tác phổ biến và cung cấp phim cho Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là một cách làm thiết thực để đưa các tác phẩm điện ảnh trở nên gần gũi với đời sống của công chúng. Chương trình không chỉ là phát sóng các bộ phim, mà quan trọng là giới thiệu các tác phẩm, quá trình sáng tác hay những câu chuyện đằng sau bộ phim giúp khán giả hiểu và trân trọng hơn giá trị của các tác phẩm điện ảnh", ông Cường cho biết.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra bước tiến mới cho công tác phổ biến, quảng bá phim Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết nhiều năm qua, việc đưa các tác phẩm điện ảnh do Nhà nước đặt hàng đến với khán giả rộng rãi đã được đặt ra và triển khai nhiều lần nhưng chưa thực sự thu được kết quả như kỳ vọng. Do đó, việc hai đơn vị đi đến ký kết hợp tác lần này là tín hiệu rất đáng mừng đối với ngành điện ảnh.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu lớn nhất của hợp tác là nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa các dòng phim Nhà nước đặt hàng, đặc biệt là phim đề tài lịch sử, cách mạng, phim thời sự và tài liệu. Thực tế thời gian qua công chúng và khán giả truyền hình luôn dành sự quan tâm, đón nhận với các tác phẩm điện ảnh lịch sử, cách mạng có giá trị.

Khẳng định cam kết từ phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh Bộ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bám sát quá trình thực hiện sau ký kết. Đồng thời, ông mong muốn các đơn vị hợp tác chặt chẽ, chủ động triển khai các hoạt động thiết thực để dự án đạt hiệu quả cao nhất.