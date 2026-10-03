Mùa cam chín ở Muổi Nọi

Vườn cam được chăm bón theo theo tiêu chuẩn VietGap

Vườn cam rộng khoảng 5,3 ha, được một hộ gia đình đầu tư, trồng năm 2023; năm nay, là năm đầu tiên cây cho thu hoạch. Theo thông tin từ chủ vườn, dự kiến năm nay, gia đình thu khoảng 50 tấn quả. Toàn bộ diện tích cam trong vườn, được đầu tư, chăm sóc theo theo tiêu chuẩn VietGap, vừa bảo đảm chất lượng.

Trái cam đầu mùa

Ngoài vườn cam trồng tại bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi còn có khoảng 25 ha cây có múi, chủ yếu là trồng xen với cây cà phê và một số cây ăn quả khác. Hiện nay, diện tích cây có múi của xã đang chín dần, hứa hẹn một mùa quả ngọt bội thu với bà con nơi đây.

Du khách tham quan, chụp ảnh tại vườn cam

Du khách tham quan, chụp ảnh tại vườn cam