Nông dân Hà Nội chung tay bảo vệ môi trường Thủ đô xanh - sach - đẹp

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).

Phần trình diễn của Hội Nông dân xã Nội Bài. Ảnh: Hải Yến

Hội thi có sự tham gia sôi nổi, cổ vũ nhiệt tình của gần 300 hội viên nông dân tiêu biểu đến từ 6 đội thi của Hội Nông dân các xã: Vĩnh Thanh, Phù Đổng, Sóc Sơn, Nội Bài, Đông Anh và Thuận An.

Các tiết mục dự thi thể hiện sáng kiến và cách làm hiệu quả trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Ảnh: Hải Yến

Hội thi là hình thức tuyên truyền hiệu quả, trực tiếp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô trong bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, an toàn và bền vững; đồng thời tạo sân chơi để cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình, sáng kiến và cách làm hiệu quả trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.

Thông điệp “sống xanh - sản xuất sạch” được các đội thi tuyên truyền, lan toả. Ảnh: Hải Yến

Các đội tuyển trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi với chủ đề “Dấu ấn nông dân xanh”; kiến thức “Nông dân thông thái” và tài năng nông dân “Sáng kiến xanh, hành động xanh”.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, trả lời câu hỏi kiến thức, xử lý tình huống và giới thiệu các mô hình, giải pháp thực tế, các đội đã truyền tải nhiều thông điệp thiết thực về bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp an toàn, phân loại và tái sử dụng chất thải, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa và các đại biểu trao giải cho 6 đội thi. Ảnh: Hải Yến

Không khí của hội thi diễn ra thực sự sôi nổi, kịch tính, nhiều bất ngờ và sáng tạo với nhiều màn trình diễn đặc sắc, đầu tư công phu. Chung cuộc, Hội Nông dân xã Thuận An xuất sắc giành giải Nhất, 2 đơn vị Hội Nông dân xã Vĩnh Thanh và xã Nội Bài đoạt giải Nhì, 3 đơn vị đồng giải Ba là Hội Nông dân các xã: Phù Đổng, Đông Anh, Sóc Sơn.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày "Nông dân Thủ đô - Sáng kiến xanh" bên lễ hội thi. Ảnh: Hải Yến

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Sự thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển từ nhận thức thành những hành động cụ thể trong sản xuất và đời sống; tích cực sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, thu gom và xử lý chất thải đúng quy định, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển các mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn và thân thiện với môi trường.

“Tinh thần “sống xanh - sản xuất sạch” sẽ tiếp tục được lan toả mạnh mẽ khi mỗi cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô cam kết, chung tay phát triển nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững và tích cực xây dựng Hà Nội ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh và đáng sống”, bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.