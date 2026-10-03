Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Văn hoá - Du lịch Dinh Thầy Thím

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh (áo xanh) trao đổi với Ban tổ chức lễ hội nhiều vấn đề quan trọng để đảm bảo Lễ hội Văn hoá Dinh Thầy Thím diễn ra văn minh, an toàn và thân thiện cho du khách

Theo kế hoạch, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026 diễn ra từ ngày 23 - 25/10, nhằm ngày 14 - 16/9 âm lịch.

Năm 2026 đánh dấu 29 năm Di tích Dinh Thầy Thím được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia (27/9/1997 - 27/9/2026) và 5 năm Lễ hội Dinh Thầy Thím được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Dù chưa tới lễ hội nhưng du khách hành hương vẫn tìm đến với Dinh Thầy Thím

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lưu Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Hải cho biết, công tác chuẩn bị lễ hội đang được triển khai theo kế hoạch. Năm nay, lễ hội có nhiều điểm mới, trong đó có khu trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, không gian ẩm thực địa phương của các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Lưu Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Hải

UBND xã Tân Hải cũng đã chủ động phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thống nhất nội dung tuyên truyền, quảng bá lễ hội trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, địa phương và các tỉnh, thành phố bạn.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian, lễ hội năm nay hướng đến tăng cường giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực và nét văn hóa của các địa phương trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (Áo xanh) cùng đoàn công tác kiểm tra các địa điểm nằm trong khu vực tổ chức Lễ hội Văn hoá - Du lịch Dinh Thầy Thím

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh nhấn mạnh, Lễ hội Văn hoá - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026 sẽ là tiền đề để từng bước nâng cấp thành lễ hội cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền trực quan; phát động vệ sinh môi trường, trồng hoa dọc tuyến đường vào dinh, nhất là xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp trồng hoa; bố trí tối thiểu 50 gian hàng OCOP, ẩm thực của địa phương phù hợp để du khách tham quan, mua sắm.

Đặc sắc Lễ hội Dinh Thầy Thím

Bên cạnh không gian ẩm thực địa phương, cần bố trí các nhà vệ sinh di động nhằm phục vụ du khách. Ban tổ chức sớm có dự thảo sơ đồ bố trí, sắp xếp trong đêm khai mạc và xây dựng phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị chu đáo phương án bảo đảm an ninh trật tự, tạo không gian lễ hội an toàn, thân thiện và văn minh cho du khách.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím xã Tân Hải năm 2026 không chỉ là lễ hội văn hóa dân gian mang đậm bản sắc truyền thống mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, tôn vinh công đức của các bậc tiền nhân được Nhân dân tôn kính. Đây cũng là dịp để du khách thập phương đến hành hương, dâng hương tưởng niệm và tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc.