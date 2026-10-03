Đèo Đá Trắng có gì đặc biệt mà ai đi Tây Bắc cũng phải dừng chân?

VIDEO: Đèo Đá Trắng - vẻ đẹp mê hồn trên cung đường Tây Bắc.

Đèo Đá Trắng là điểm giáp ranh giữa xã Mường Bi và Mai Châu (tỉnh Phú Thọ). Những vạt núi đá vôi trắng xóa trải dài theo sườn núi, nổi bật giữa màn mây bảng lảng, khiến khung cảnh nơi đây rất nên thơ, tạo nên một bức tranh đặc biệt trên cung đường Tây Bắc.

Đèo Thung Khe vốn là vùng núi đá vôi. Trong quá trình xẻ núi mở đường Quốc lộ 6﻿, những mảng đá từ trên cao sạt xuống, tạo thành màu trắng xóa trên các sườn núi.

Từ xa nhìn lại, cung đường đèo cùng những núi đá vôi xung quanh giống như được phủ tuyết. Cũng từ cảnh sắc đặc biệt ấy, cái tên đèo Đá Trắng dần trở nên quen thuộc với những người thường xuyên qua lại cung đường này.

Thời tiết tại đây cũng khá thú vị khi trong một ngày gần như có đủ bốn mùa. Buổi sáng, tiết trời se lạnh, bầu trời có lúc trong xanh, có lúc mây mù bao phủ. Đến trưa, nắng rực rỡ hơn, biển sương mây dần tan, để lộ những vách đá trắng tuyệt đẹp.

Đây cũng là thời điểm nhiều người chọn dừng lại ngắm cảnh và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt. Khi chiều tối, nhiệt độ dần xuống thấp, sương mù lại bắt đầu bao phủ, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo.

Trên đỉnh đèo là chợ Thung Khe, được du khách gọi gọi là "chợ trong mây". Khu chợ nhỏ nằm bên đường, với những quán hàng đơn sơ của người dân địa phương. Những mái nhà chiếc bàn, ghế giản dị giữa núi rừng trở thành nơi dừng chân quen thuộc của du khách. Sau hành trình qua những cung đường quanh co, nhiều người ghé lại làm ấm người bằng ấm chè nóng, thưởng thức cơm lam, ngô luộc, thịt xiên, trứng nướng hoặc một số sản vật địa phương.

Chị Lê Tú Anh (Hà Nội) cho biết, mỗi khi đi qua đây, chị đều dừng chân để ngắm cảnh. "Ở đây mùa nào cũng đẹp. Thời tiết mây mù, giá lạnh có vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, những ngày nắng thu, trời hanh khô, những mảng đá vôi trắng xóa khiến tôi rất ấn tượng. Các chị bán hàng là người dân tộc Mường rất niềm nở, tươi cười đón khách. Có người vào đây nghỉ ngơi, chụp ảnh mà không mua hàng, người dân vẫn vui vẻ, niềm nở", chị Tú Anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Quang (tỉnh Phú Thọ) chia sẻ, đèo Đá Trắng mang một vẻ đẹp riêng giữa núi rừng Tây Bắc. Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân để du khách ngắm cảnh, mà còn là nơi lưu giữ những trải nghiệm bình dị về con người và cuộc sống địa phương.