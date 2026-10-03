Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng dự sinh hoạt Chi bộ bản Phặng

Sinh hoạt Chi bộ bản Phặng, xã Muổi Nọi.

Chi bộ bản Phặng có 48 đảng viên. Trong tháng 9, Chi bộ tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương và văn bản mới của Trương ương, của tỉnh và cấp ủy cấp trên. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi, tổ chức nạo vét, tu sửa mương dẫn nước bị ảnh hưởng do mưa lũ. Nhân dân tích cực thu hái cà phê, chăm bón cây ăn quả và tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho vật nuôi.

Các đại biểu dự cuộc sinh hoạt bản Phặng, xã Muổi Nọi.

Chi bộ đã chỉ đạo triển khai và hoàn thành xây dựng nhà ở cho 4 hộ thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, tiếp tục triển khai hỗ trợ 3 hộ xây dựng nhà ở; giữ gìn an ninh trật tự; đưa 2 đối tượng nghiện ma túy vào danh sách quản lý, giáo dục tại địa phương.

Đảng viên Chi bộ bản Phặng, xã Muổi Nọi tham gia ý kiến tại cuộc sinh hoạt.

Tại cuộc sinh hoạt, Chi bộ đã kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, bổ sung trang, thiết bị cho nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt của nhân dân; hỗ trợ nhân dân khắc phục các tuyến mương dẫn nước do ảnh hưởng của mưa lũ…

Đồng chí Đào Tài Tuệ phát biểu tại cuộc sinh hoạt Chi bộ bản Phặng, xã Muổi Nọi.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Tài Tuệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc của Chi bộ. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ rừng, giữ vững an ninh, trật tự và chăm lo an sinh xã hội. Chi bộ tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đảng viên Chi bộ bản Phặng, xã Muổi Nọi dự cuộc sinh hoạt Chi bộ.