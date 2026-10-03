Đoàn Presstrip khảo sát, trải nghiệm tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ

Quang cảnh khu chợ trung tâm bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ.

Giữa không gian núi rừng Hoàng Liên Sơn, bản Sin Suối Hồ gây ấn tượng bởi khí hậu mát mẻ, cảnh quan xanh và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông.

Thành viên đoàn khảo sát, trải nghiệm tại khu chợ trung tâm.

... trải nghiệm các gian hàng tại bản.

Đến đây, các thành viên đoàn Presstrip trực tiếp trải nghiệm không gian bản làng, tìm hiểu đời sống cộng đồng, các cơ sở lưu trú và những sản phẩm được người dân xây dựng để phục vụ du khách. Năm 2025, bản đón 28 nghìn lượt khách, doanh thu đạt gần 24,8 tỷ đồng và được trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam với danh hiệu “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất”. Không chỉ tạo ra không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch còn đang trở thành sinh kế quan trọng của người dân nơi đây.

... trải nghiệm dịch vụ tại tiệm cà phê Mèn Mén.

Từ đầu năm 2026 đến nay, bản đã đón hơn 40 nghìn lượt khách. Nguồn thu từ du lịch góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy tiêu thụ nông sản ngay tại địa phương. Từ những giá trị tự nhiên và văn hóa được gìn giữ, Sin Suối Hồ đã tạo dựng được thương hiệu điểm du lịch cộng đồng ASEAN, trở thành một trong những điểm đến tiêu biểu của Lai Châu.

...khám phá, trải nghiệm cuộc sống cùng bà con người Mông.

... tham quan các homestay tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ.

Những trải nghiệm thực tế tại Sin Suối Hồ sẽ góp thêm những góc nhìn sinh động để các cơ quan báo chí tiếp tục quảng bá hình ảnh đất và người Lai Châu, đưa sản phẩm du lịch cộng đồng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.