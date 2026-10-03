Học sinh chung tay hướng về Lễ hội quê hương

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 tham quan Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về biên giới, biển đảo Việt Nam

Thầy Trần Văn Kỹ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, cho biết hằng năm, mỗi dịp lễ hội diễn ra, học sinh nhà trường đều tích cực tham gia các hoạt động. Đây là dịp để các em được trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng và hiểu thêm về ý nghĩa của các hoạt động văn hóa, lịch sử được tổ chức tại địa phương.

Sáng 3.10, với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ, hơn 100 đoàn viên, thanh niên Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 đã tham gia vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên đình Nguyễn Trung Trực.

Các em cùng nhau quét dọn, thu gom rác, làm sạch sân đình và các lối đi, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, trang nghiêm tại di tích lịch sử. Thông qua hoạt động này, các đoàn viên, thanh niên thể hiện trách nhiệm và tinh thần chung tay vì cộng đồng.

Học sinh tham gia vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên đình Nguyễn Trung Trực

Hoạt động không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan tại di tích mà còn mang đến cho học sinh những trải nghiệm ý nghĩa. Qua lao động, các em hiểu hơn giá trị của sức lao động, biết trân trọng thành quả do chính mình tạo ra, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương.

Cùng ngày, học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 còn tích cực tham gia Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao tại phường Rạch Giá năm 2026, tổ chức tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá.

Các em cùng nhau quét dọn, thu gom rác, làm sạch khuôn viên và các lối đi

Với 44 học sinh tham gia, các em đã hưởng ứng hoạt động chạy bộ với cự ly từ 1 đến 2km trong không khí sôi nổi, hào hứng. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe và xây dựng thói quen vận động thường xuyên trong học sinh; đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực, năng động và trách nhiệm với cộng đồng.

Trước đó, ngày 2.10, gần 100 học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 đã tham dự khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về biên giới, biển đảo Việt Nam tại Quảng trường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá.

Thông qua các tác phẩm tranh cổ động, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh tham gia Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao tại phường Rạch Giá năm 2026

Việc tích cực tham gia các hoạt động hướng về Lễ hội Nguyễn Trung Trực không chỉ tạo môi trường để học sinh rèn luyện, trải nghiệm mà còn góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương.

Qua đó, tuổi trẻ Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 tiếp tục phát huy tinh thần năng động, nhiệt huyết, xung kích và trách nhiệm, thiết thực hướng về lễ hội truyền thống của địa phương.