Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 6/10/2026

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.