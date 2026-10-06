Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 6/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/10, sáng mai 7/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1. Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu Champions League. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu giải hạng nhất Việt Nam. Lịch thi đấu V-League.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 6/10/2026
Lịch thi đấu UEFA Nations League
21h00 ngày 6/10: League C: Group 3 - Kazakhstan vs Quần đảo Faroe (TV360, My TV)
01h45 ngày 7/10: League A: Group 3 - Croatia vs Tây Ban Nha (TV360, My TV)
01h45 ngày 7/10: League A: Group 3 - Anh vs Czech (TV360, My TV)
01h45 ngày 7/10: League B: Group 1 - Scotland vs Slovenia (TV360, My TV)
01h45 ngày 7/10: League B: Group 1 - Thụy Sỹ vs Bắc Macedonia (TV360, My TV)
01h45 ngày 7/10: League C: Group 1 - Albania vs San Marino (TV360, My TV)
01h45 ngày 7/10: League C: Group 1 - Belarus vs Phần Lan (TV360, My TV)
01h45 ngày 7/10: League C: Group 3 - Moldova vs Slovakia (TV360, My TV)
01h45 ngày 7/10: League C: Group 4 - Estonia vs Iceland (TV360, My TV)
01h45 ngày 7/10: League C: Group 4 - Luxembourg vs Bulgaria (TV360, My TV)
Lịch thi đấu Can Cup
02h00 ngày 7/10: Bảng B - Angola vs Malawi
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
07h30 ngày 7/10: Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps
Lịch thi đấu VĐQG Algeria
01h00 ngày 7/10: JS Kabylie vs MC Alger
01h00 ngày 7/10: JS Saoura vs USM Khenchela
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile
06h30 ngày 7/10: Colo Colo vs Puerto Montt
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
02h30 ngày 7/10: Sportivo Ameliano vs Rubio Nu
05h00 ngày 7/10: Olimpia vs Nacional Asuncion.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-6-10-2026/439364.html