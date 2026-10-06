Sang tháng 11, người hâm mộ sẽ tiếp tục được theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu

ĐT Việt Nam đã khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận tranh hạng Ba với Malaysia ngày 5/10. Thất bại 0-1 khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư. Sau trận đấu này, các tuyển thủ sẽ trở về CLB để tiếp tục thi đấu tại các giải trong nước cũng như quốc tế. Đợt hội quân tiếp theo của ĐT Việt Nam dự kiến diễn ra trong FIFA Days tháng 11, từ ngày 9 đến 17/11.

Hai đối thủ chờ ĐT Việt Nam trong tháng 11

Trong đợt tập trung này, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến có hai trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Đây sẽ là những màn thử sức đầu tiên của ĐT Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Hai trận đấu cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá phong độ của các tuyển thủ sau quãng thời gian trở lại CLB, đồng thời tiếp tục thử nghiệm nhân sự và chiến thuật.

Hiện VFF đã xác định hai đối thủ, nhưng ngày, giờ và địa điểm cụ thể của từng trận chưa được công bố.

Minh Hoàng và Đình Bắc - hai tiền đạo trẻ của ĐT Việt Nam tại mùa FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Chặng chạy đà cuối năm để chuẩn bị cho Asian Cup 2027

Sau đợt FIFA Days tháng 11, các tuyển thủ sẽ trở lại CLB trước khi ĐT Việt Nam hội quân từ ngày 21/12 để bước vào giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho Asian Cup 2027 - diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Trong thời gian này, đội tuyển dự kiến tiếp tục có các trận giao hữu. Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận gặp Qatar vào ngày 5/1/2027, trước khi bước vào trận khai màn Asian Cup 2027 gặp UAE vào ngày 10/1/2027.

Như vậy, sau khi khép lại FIFA ASEAN Cup 2026, các tuyển thủ sẽ tiếp tục guồng quay ở cấp CLB trước khi trở lại đội tuyển vào tháng 11. Với hai trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm cơ hội hoàn thiện lực lượng trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Asian Cup 2027.