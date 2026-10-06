Giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc lần thứ 5:Hai đội bóng Đà Nẵng vào vòng chung kết

Theo kế hoạch, vòng chung kết diễn ra từ ngày 8-16/10 tại Hà Nội, với sự góp mặt của 8 đội bóng trên toàn quốc gồm: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đại Nam, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng và Đại học Duy Tân.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng xuất sắc giành chức vô địch, trong khi Đại học Duy Tân giành giải Nhì vòng loại miền Trung diễn ra tại Đà Nẵng. Thời gian qua, hai đội bóng nỗ lực tập luyện và sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu. Tại vòng chung kết, các đội chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp. Với sự góp mặt của các đội bóng xuất sắc nhất, vòng chung kết hứa hẹn diễn ra kịch tính. Đây là sân chơi bóng đá sân 7 người được sinh viên mong chờ trong năm. Thông qua giải, ban tổ chức hướng tới lan tỏa phong trào bóng đá tại các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc.