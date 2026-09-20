Arsenal bị Brighton 'dạy một bài học'

Arsenal đến sân Amex ngày 19/9 với vị thế của nhà vô địch. Họ thắng cả 4 vòng đầu Premier League, chỉ thủng lưới một bàn và toàn thắng 7 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Đội bóng của Mikel Arteta dường như còn mạnh hơn phiên bản đăng quang vài tháng trước, nhưng 90 phút trước Brighton khiến cảm giác ấy thay đổi.

Pascal Gross, Charalampos Kostoulas và Chema Andres lần lượt ghi bàn, giúp Brighton thắng 3-0. Đây là thất bại nặng nhất của Arsenal trong hơn ba năm. Lần gần nhất họ thua cách biệt ba bàn tại Premier League cũng trước Brighton, với tỷ số 0-3 vào tháng 5/2023.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở ba bàn thua, bởi một đội bóng có thể chơi tệ trong mùa giải dài. Cách Brighton đánh bại Arsenal mới là vấn đề Arteta cần quan tâm, khi đội chủ nhà không cần cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn khiến nhà vô địch mất quyền kiểm soát trận đấu.

Arsenal thua từ những cuộc chiến nhỏ

Sau trận, Arteta thừa nhận ông cảm thấy bất ổn ngay từ pha ném biên đầu tiên. Brighton bước vào trận với kế hoạch rõ ràng khi biến từng tình huống thành một cuộc tranh chấp và không cho Arsenal có thời gian thiết lập nhịp chơi quen thuộc.

Fabian Hurzeler gọi đó là những "chiến thắng nhỏ", từ pha tranh chấp đầu tiên, cú đánh đầu đầu tiên đến quả phạt góc đầu tiên. Brighton muốn thắng từng chi tiết trước khi nghĩ đến kết quả chung cuộc, trong khi Arsenal thất thế ở chính khía cạnh vốn là sức mạnh của họ.

Arsenal nhận thất bại đầu tiên tại Premier League mùa này khi thua Brighton 0-3 ở vòng 5 ngày 19/9.

Đội bóng của Arteta những mùa gần đây không chỉ biết kiểm soát bóng. Họ vô địch nhờ kết hợp kỹ thuật với sức mạnh, bóng chết và khả năng tranh chấp. Declan Rice, Gabriel Magalhaes cùng hệ thống pressing được tổ chức tốt từng giúp Arsenal rất khó bị bắt nạt.

Brighton chọn cách buộc Arsenal phải chiến đấu trước khi được chơi bóng. Khi những pha tranh chấp liên tục thuộc về đội chủ nhà, Arsenal bắt đầu mất nhịp. Các đường chuyền trở nên vội vàng, sai số xuất hiện nhiều hơn và khoảng cách giữa các tuyến cũng bị kéo giãn.

Arsenal vẫn cầm bóng 60%, nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích. Brighton giữ bóng 40%, song tung ra 17 pha dứt điểm và 5 lần đưa bóng trúng mục tiêu. Những con số cho thấy Arsenal có bóng nhiều hơn nhưng Brighton mới là đội tạo ra nhiều nguy hiểm.

Đội chủ nhà không cố kiểm soát theo cách của Arsenal. Brighton ép đối thủ vào trận đấu dựa nhiều vào tốc độ chuyển trạng thái và khả năng tranh chấp. Mỗi khi giành lại bóng, họ nhanh chóng đưa bóng lên phía trước thay vì mất thời gian tổ chức lại, khiến Arsenal liên tục phải chạy về phía khung thành David Raya.

Bàn mở tỷ số của Gross giúp Brighton càng thuận lợi với cách chơi này. Kostoulas nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước giờ nghỉ, trước khi Andres đánh đầu ghi bàn thứ ba ở phút 57. Khi khoảng cách được nâng lên ba bàn, Arsenal gần như không còn cơ hội đưa trận đấu trở lại quỹ đạo mong muốn.

Brighton chỉ cầm bóng 40% nhưng tung ra 17 pha dứt điểm, khiến Arsenal không thể áp đặt thế trận quen thuộc.

Arteta cố thay đổi bằng nhân sự khi Martin Zubimendi, Mikel Merino, Eberechi Eze rồi Viktor Gyokeres lần lượt vào sân. Arsenal có đủ lựa chọn trên ghế dự bị, nhưng những thay đổi ấy không giúp họ giành lại quyền kiểm soát. Đây là chi tiết đáng lo hơn cả tỷ số, bởi Arteta không tìm được phương án khác khi kế hoạch ban đầu thất bại.

Nhà vô địch không thể chỉ thắng theo một cách

Arsenal đã đạt đến vị thế mà phần lớn đối thủ bước vào trận với mục tiêu phá lối chơi của họ. Đây cũng là thử thách quen thuộc với mọi nhà vô địch, bởi những điểm mạnh từng giúp họ thành công sẽ được nghiên cứu kỹ hơn ở mùa giải tiếp theo.

Mùa trước, Arsenal có thể kiểm soát không gian, bóp nghẹt đối thủ rồi chờ thời điểm tung đòn. Họ đặc biệt mạnh khi trận đấu diễn ra theo cấu trúc đã chuẩn bị. Brighton cho thấy một cách để làm Arsenal khó chịu khi phá cấu trúc ấy ngay từ đầu và không để nhà vô địch thiết lập thế trận sở trường.

Đội bóng của Hurzeler pressing quyết liệt nhưng không lao lên thiếu tính toán. Brighton chấp nhận để Arsenal giữ bóng ở những khu vực ít nguy hiểm rồi tăng tốc khi bóng đi vào vùng có thể tranh chấp. Sau khi đoạt bóng, họ nhanh chóng tấn công khoảng trống phía sau và buộc Arsenal phải phòng ngự trong trạng thái chưa kịp ổn định.

Arteta hiểu vấn đề nên không đổ lỗi cho trọng tài, lịch thi đấu hay sự thiếu may mắn. HLV Arsenal thừa nhận Brighton xứng đáng thắng và gọi thất bại này là "một bài học lớn". Bài học đến vào thời điểm Arsenal vẫn còn đủ thời gian để điều chỉnh.

Mikel Arteta thừa nhận Brighton xứng đáng chiến thắng và xem thất bại tại Amex là một bài học lớn với Arsenal.

Trước vòng 5, Arsenal thắng 9 trận Premier League liên tiếp tính từ cuối mùa trước. Họ cũng toàn thắng 7 trận đầu mùa trên mọi đấu trường và chỉ nhận một bàn thua sau 4 vòng Premier League. Chuỗi kết quả ấy dễ tạo cảm giác Arteta đã tìm ra một công thức gần như hoàn chỉnh, nhưng Brighton chứng minh công thức đó vẫn có thể bị phá vỡ.

Các đối thủ chắc chắn sẽ nghiên cứu cách Brighton chơi trước Arsenal. Họ có thể tìm cách kéo nhà vô địch khỏi vùng an toàn, biến trận đấu thành những pha bóng hai, các cuộc tranh chấp và những tình huống chuyển trạng thái liên tục. Không phải đội nào cũng đủ khả năng thực hiện tốt như Brighton, nhưng một hướng tiếp cận hiệu quả đã xuất hiện.

Arsenal còn gặp khó khi cần thay đổi trận đấu bằng hàng công. Kai Havertz đá cao nhất trước Brighton, với Bukayo Saka và Christos Tzolis hỗ trợ hai cánh. Khi thế trận bế tắc, Arteta đưa Gyokeres và Eze vào sân nhưng sức ép tạo ra vẫn không đủ lớn để khiến Brighton mất kiểm soát.

Một đội bóng muốn bảo vệ chức vô địch cần nhiều hơn một cách để chiến thắng. Arsenal có thể rất mạnh khi kiểm soát được không gian và nhịp độ, nhưng trận đấu tại Amex cho thấy họ chưa thoải mái khi bị đối thủ kéo vào một cuộc chơi khác.

Thất bại 0-3 chưa tạo ra cuộc khủng hoảng, bởi Arsenal vẫn có 12 điểm sau 5 vòng và vừa trải qua chuỗi chiến thắng dài. Tuy nhiên, Brighton đã chỉ ra một điểm yếu đáng chú ý của nhà vô địch: khi không thể thiết lập cấu trúc quen thuộc, sức mạnh của Arsenal giảm đi rõ rệt.

Mùa giải còn dài và Arteta có đủ thời gian để tìm lời giải. Cách Arsenal thích nghi khi đối thủ không cho họ chơi theo ý muốn có thể trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League.

Highlights Brighton 3-0 Arsenal Tối 19/9, Brighton vượt qua đương kim vô địch Arsenal với tỷ số 3-0 tại vòng 5 Premier League 2026/27.