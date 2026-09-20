Salah lập hat-trick, Galatasaray thảm bại 0-4

Salah ghi hat-trick và kiến tạo bàn còn lại trong chiến thắng 4-0 của Trabzonspor trước Galatasaray.

Trận đấu tại Papara Park diễn ra theo kịch bản ít người nghĩ tới. Galatasaray kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra số cú sút gấp đôi đối thủ, nhưng Trabzonspor mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn.

Salah mở tỷ số ngay phút 4. Từ một pha phản công nhanh, tiền đạo người Ai Cập nhận bóng bên phần sân nhà, bứt xuống phía sau hàng thủ Galatasaray rồi dứt điểm gọn gàng trong thế đối mặt với Uğurcan Çakır.

Galatasaray sau đó cố gắng đẩy cao đội hình. Phút 37, Jakobs xâm nhập vùng cấm và dứt điểm buộc Andre Onana phải can thiệp, trước khi bóng dội xà. Đội khách bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa và nhanh chóng phải trả giá.

Hai phút sau, Trabzonspor nâng tỷ số lên 2-0. Salah chuyền bóng để Noah Saviolo dứt điểm chéo góc. Đến phút 44, Franculino Dju cướp bóng từ Davinson Sanchez rồi kiến tạo cho Salah ghi bàn thứ hai, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế ba bàn.

Sang hiệp hai, Galatasaray vẫn cầm bóng nhiều nhưng không tạo được sức ép tương xứng. Trabzonspor chủ động giữ đội hình thấp hơn, chờ đối thủ dâng cao rồi khai thác khoảng trống bằng những pha phản công.

Phút 80, Salah ghi bàn thứ ba, hoàn tất hat-trick và ấn định chiến thắng 4-0. Ba pha lập công của anh đến ở các phút 4, 44 và 80, trong khi bàn còn lại thuộc về Saviolo.

Sự khác biệt giữa hai đội thể hiện rõ ở hiệu quả dứt điểm. Galatasaray kiểm soát bóng 55% và tung ra 12 cú sút nhưng chỉ có 2 lần đưa bóng trúng đích. Trabzonspor chỉ dứt điểm 6 lần, song 4 cú trúng mục tiêu đều trở thành bàn thắng.

Khó khăn của Galatasaray còn tăng lên ở cuối trận khi Lesley Ugochukwu nhận thẻ đỏ sau khi VAR can thiệp. Thất bại 0-4 cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng Istanbul tại Süper Lig mùa này.

Với Salah, đây là màn trình diễn nổi bật nhất kể từ khi anh gia nhập Trabzonspor. Hat-trick trước Galatasaray giúp tiền đạo 34 tuổi nâng thành tích lên 7 bàn sau 6 vòng, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Trabzonspor không cần cầm bóng nhiều hơn để kiểm soát trận đấu. Họ tận dụng gần như triệt để những cơ hội tạo ra, trong khi Galatasaray cầm bóng nhiều nhưng thiếu sắc bén ở khu vực quyết định. Salah là người tạo ra khác biệt lớn nhất với ba bàn thắng và một kiến tạo.