Thảm họa Tottenham

Tottenham khởi đầu mùa giải mới theo cách thảm hại.

Sau 5 trận, Spurs chưa biết mùi chiến thắng với 2 trận hòa và 3 thất bại. Đáng báo động hơn, Tottenham mới ghi được 2 bàn. Với khởi đầu thảm họa này, "Gà trống" sớm rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Đây là kết quả gây thất vọng lớn nếu đặt cạnh khoản tiền 304,5 triệu bảng mà Tottenham bỏ ra để cải tổ đội hình trong hè 2026. Những bản hợp đồng đắt giá chưa thể giúp Spurs tạo ra diện mạo tích cực hơn, trong khi hàng công tiếp tục trở thành vấn đề nhức nhối.

Trên sân Tottenham Hotspur, đội chủ nhà thực tế nhập cuộc tốt và kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu. Tottenham từng cầm bóng tới 73% trong hiệp một, liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều tình huống dứt điểm. Tuy nhiên, sự áp đảo ấy không chuyển hóa thành bàn thắng.

Khi Tottenham còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành Aston Villa, đội khách bất ngờ tung đòn ở phút bù giờ hiệp một. Boubacar Kamara kiến tạo để Johan Manzambi dứt điểm mở tỷ số ở phút 45+4, đưa Aston Villa dẫn trước 1-0.

Tottenham chưa biết thắng ở Premier League mùa này.

Sau giờ nghỉ, Tottenham dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Phút 60, Mohammed Kudus tưởng như đưa được bóng vào lưới đội khách, nhưng VAR xác định bàn thắng không hợp lệ. Không tận dụng được cơ hội, Spurs phải trả giá đắt. Phút 67, Nicolas Jackson nhận đường chuyền của Johan Manzambi rồi xử lý khéo léo trước khi nhân đôi cách biệt cho Aston Villa.

Chỉ 12 phút sau, đội khách gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Tottenham. Emiliano Buendia tung cú sút đại bác từ khoảng cách xa, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành và khiến thủ môn Kinsky hoàn toàn bất lực. Tỷ số là 3-0 cho Aston Villa.

Những phút cuối, Tottenham mới thật sự vùng lên. Phút 86, Mohammed Kudus kiến tạo để Conor Gallagher băng lên dứt điểm một chạm, đưa bóng đi hiểm hóc vào góc thấp bên trái khung thành. Bàn thắng giúp Tottenham rút ngắn tỷ số còn 1-3, đồng thời chấm dứt cơn khát bàn thắng tại Premier League mùa này.

Nỗ lực của đội chủ nhà giúp họ có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 90+8 do công của Jan Paul van Hecke. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không còn đủ để "Gà trống" tránh khỏi thất bại.

Trong khi Tottenham tiếp tục lún sâu, Aston Villa có chiến thắng đầu tiên của mùa giải và tạm vươn lên vị trí thứ 15 với 4 điểm. Với Spurs, thất bại khiến áp lực dành cho De Zerbi ngày càng lớn khi đội bóng chưa cho thấy dấu hiệu thoát khỏi cuộc khủng hoảng.